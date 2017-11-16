Muğla Büyükşehir 'Paylaşarak' Sevindirdi

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Bencik Mahallesinde dağlık alanda tuvalet, su ve banyosu bulunmayan iki gözlü bir evde yaşam mücadelesi veren Muhammet ve Ayşenur Dilektaş çiftine Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Paylaşarak Sevindir' ekibi tarafından yeni ve sıcak bir yuvaya kavuşturuldu.



Bencik Mahallesi Dibektaşı Küme Evleri mevkisinde ormanlık alana yakın baraka tipi evde oturan Dilektaş ailesi için yıllar önce Yatağan Kaymakamlığı tarafından mahalle merkezine yakın bir alanda ev inşa edildi. Evin kaba inşaatı tamamlandıktan sonra Kaymakamın tayinin çıkması sonrası aile yeni evlere taşınamadı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan bir öğrencinin gezi sırasında ailenin yaşam standartlarının olumsuzluğunu fark etmesi sonrası aileye başta gıda olmak üzere aralıklarla yardımda bulundu. Öğrencinin askere gitmesi sonrası arkadaşlarına aile ile ilgili bilgi vermesi sonrası öğrenciler gıda maddesi yardımını sürdürdü.



Biri kız iki çocukları Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından devlet korumasına alınan Dilektaş ailesi yaklaşık 2 kilometre uzaklıktan kullanma ve içme suyunu temin ederken, tuvalet banyosu bulunmayan evde iletişim ile ilgili televizyon ve telefon da bulunmuyor. Eski bir buzdolabı dışında dayanıklı tüketim malları bulunmayan aile yemeklerini de yer ocağında yapıyor. Anne Ayşenur Dilektaş konuşulanları anlamasına rağmen, iletişim konusunda ayrı bir dil konuşması dikkat çekti.



İHA'nın servis ettiği haberden sonra harekete geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Paylaşarak Sevindir' ekibi, önce mahalle merkezindeki evde iyileştirme çalışması başlattı. Evde yapılan iyileştirme çalışmasının ardından hayırsever vatandaşlar tarafından 'Paylaşarak Sevindir' ekibine yapılan başta beyaz eşya olmaz üzere diğer ev eşyaları ile yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Yeni yaşam alanında suya, televizyona, yeni koltuk takımlarına kavuşan Dilektaş çiftinin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Ayşenur Dilektaş ilk defa gördüğü çeşme musluğunun açılış kapanışını ekipten öğrenirken, koltuk takımlarının üzerinde mutluluğunu 'Paylaşarak Sevindir' ekibi ile paylaştı.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Büyükşehir bünyesindeki sosyal projeler ile vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Sosyal Belediyecilik anlayışı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar ve projeler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Paylaşarak Sevindir projemiz ile yardım sever vatandaşların bağışladıkları eşyaları evlerinden alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Yatağan Bencik Mahallesindeki Dilektaş ailesinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için 'Paylaşarak Sevindir' ekibimiz tarafından yine hayırsever vatandaşlarımız tarafından bağışlanan eşyalar ile bu ailemiz yeni ve sıcak bir yuvaya kavuştu. Vatandaşlarımız, Sosyal Yardım Merkezimizi arayarak eşyalarını bağışlayabilir ve talep ve ihtiyaçları için müracaatta bulunabilirler. Sosyal Yardım Merkezine, giysi, ev eşyası, televizyon, bilgisayar, beyaz eşya, mutfak eşyası ve oyuncak gibi eşyalar bağışlanabiliyor" dedi. - MUĞLA