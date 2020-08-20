MUĞLA Bodrum'da, 'kum kaçmasın' diye deniz dibine örülen duvar böyle görüntülendi
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MUĞLA Bodrum'da, 'kum kaçmasın' diye deniz dibine örülen duvar böyle görüntülendi

Bodrum'da, 'kum kaçmasın' diye deniz dibine örülen duvar böyle görüntülendiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, dalgıçların çektiği fotoğraflarda, sahildeki ince kumların dalgalarla gitmemesi için denizin dibine duvar örüldüğü ortaya çıktı.

20.08.2020 13:10 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:15

Bodrum'da, 'kum kaçmasın' diye deniz dibine örülen duvar böyle görüntülendi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, dalgıçların çektiği fotoğraflarda, sahildeki ince kumların dalgalarla gitmemesi için denizin dibine duvar örüldüğü ortaya çıktı. Denizin dibine örülen duvar görüntülendi.

Bodrum Kent Konseyi, Bodrum Belediyesi ile birlikte yürütülen 'Denizden Bakış Projesi' kapsamında, denizde dalgıçlarla birtakım kontrollerde bulundu. Yapılan keşif dalışlarında, sahildeki ince kumların dalgalarla beraber denize geri gitmemesi için denizin dibine duvarlar örüldüğü görüldü.

DENİZ DİBİNDEKİ BETON DUVARLARA İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Bodrum ve Milas ilçesinde, deniz tabanına sahildeki ince kumlaranı dalgalarla gitmemesi için yapılan ve su altı kameralarınca tespit edilen beton duvarlarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina Yarımadası'nda deniz tabanına beton set çekildiği ihbarını alan Bodrum Belediyesi ile Bodrum Kent Konseyi yetkilileri, bahse konu alanlarda inceleme yaptı. Su altı kamerasıyla da tespit edilen görüntülerde, deniz altına metrelerce uzunlukta beton duvarlar çekildiği belirlenip, soruşturma başlatıldı. Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'nce ise Yalıkavak'taki bir şirket hakkında dava açılacağı öğrenildi.

MUĞLA Bodrum'da, 'kum kaçmasın' diye deniz dibine örülen duvar böyle görüntülendi

Kaynak: DHA

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