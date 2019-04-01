Muğla Bodrum'da Aranan 'Maviş' Lakaplı Zanlı, İzmir'de Yakalandı

Bodrum'da aranan 'Maviş' lakaplı zanlı, İzmir'de yakalandı

Göçmen kaçakçılığı ve kasten adam öldürme suçlamasıyla aranan 'Maviş' lakaplı Y.M. tutuklandı.

Yasadışı yollarla Ekim 2018 tarihinde Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adasına geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan fiber tekne, Gümbet Koyunda sahilden 50 metre açıkta batması sonucu 3 mülteci çocuk hayatını kaybetti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, farklı tarihlerde gözaltına alınan 20 kişiden 19'u tutuklanırken, Y.M. isimli firari için yakalama çalışmaları başlatıldı. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu, 'Maviş' lakaplı Y.M. İzmir'de gözaltına alındı. Bodrum'a getirilen Y.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA