Muğla açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem korkuttu
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Muğla açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Muğla açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem korkuttu

Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 23: 28'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 19 kilometre açıkta, 2.51 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem Datça başta olmak üzere yakın ilçelerde de hissedildi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı belirtilerek, "Saat 23: 28 sıralarında Ege Denizi Datça ilçemiz açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası AFAD ekipleri tarafından alan taraması devam etmekte olup, 23.30 itibari ile Muğla merkez ve ilçelerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Muğla merkez ve ilçelerinde AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen toplam 25 adet deprem istasyonu bulunmakta olup gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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