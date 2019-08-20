MUĞLA 200 yıllık değirmen, turizm öğrencilerine uygulama alanı olacak

20.08.2019 15:36

200 yıllık değirmen, turizm öğrencilerine uygulama alanı olacak

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bulunan 200 yıllık tarihi yel değirmeni, turizm meslek lisesi öğrencilerine uygulama alanı olarak hizmet verecek.

Datça-Marmaris karayolunun 6'ncı kilometresindeki Kızlan Mahallesi'nde, Rumlardan kalma olduğu bilinen ve mülkiyeti hazineye ait tarihi yel değirmeni, Datça Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, uygulama restoranı olarak hizmet vermek üzere 10 yıllığına ücretsiz tahsis edildi. Datça Kaymakamlığı'ndaki protokol imza törenine; Datça Kaymakamı Mesut Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut, İlçe Milli Emlak Müdürdü Ali Acar, Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hayriye Şatır katıldı.

Datça Kaymakamlığı tarafından 2009 yılında restoran olarak restore edildikten sonra özel kişilerce hizmete açılan tarihi yel değirmeni, bir süredir kapalı bulunuyordu. 1560 metrekarelik bir alana sahip olan tarihi yel değirmeni, bakım ve onarım çalışmalarının ardından bu yılın sonlarına doğru, turizm meslek lisesi döner sermaye işletmesi aracılığıyla yeniden hizmete açılacak. Kaymakam Çoban, Tarihi yel değirmeninin tekrar restoran olarak hizmete açılması yönünde özel sektörden çok sayıda talep vardı. Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden de aynı yönde talep gelince, uygulama restoranı olarak hizmete açılmasının daha doğru olacağına karar verdik. Öğrenciler burada, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürecekler. Böylelikle, iş hayatına daha hazır hale gelecekler. Aynı zamanda çalışarak gelir elde edecekler dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut, 10, 11ve 12'nci sınıflardaki yaklaşık 50 öğrencinin burada hem çalışıp hem de kendilerini geliştireceklerini belirtirken, Uygulama restoranı, öğrencilerimiz için önemli bir tecrübe olacak. Uygun fiyat ve kalite anlayışı ile hizmet verecek olan restoranın, aynı zamanda piyasadaki fiyatların düzenlenmesi noktasında katkı sunacağına inanıyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA