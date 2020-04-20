MUĞLA 14 yaşındaki Ferhat, kalbine yenik düştü 14 yaşındaki Ferhat, kalbine yenik düştüMUĞLA'da ailesiyle birlikte yemek yediği sırada kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi Ferhat Aksu (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

14 yaşındaki Ferhat, kalbine yenik düştü

MUĞLA'da ailesiyle birlikte yemek yediği sırada kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi Ferhat Aksu (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin kırsal Esençay mahallesinde yaşayan Ferhat Aksu, akşam saatlerinde yemek yediği sırada fenalaştı. Baba Selahattin Aksu, 112 acil çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık görevlileri Ferhat'a kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve kalbi tekrar duran Ferhat Aksu müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan baba Selahattin Aksu, anne Hatice aksu ve yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi

Göktepe Şehit Jandarma Uzman Çavuş Berkant Şara Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi Aksu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Aksu'nun cenazesi Esençay mahallesinde toprağa verilecek.

Kaynak: DHA