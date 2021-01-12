Müge Anlı Zeynep Güngör cinayeti çözüldü mü? 12 Ocak Müge Anlı'da aranan Zeynep Güngör'ün katili kimdir?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Zeynep Güngör konusu ele alınıyor. Müge Anlı Zeynep Güngör bulundu mu? Zeynep Güngör kimdir, nerede kayboldu? Müge Anlı Zeynep Güngör cinayeti çözüldü mü? Zeynep Güngör hakkında merak edilenler...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA ZEYNEP GÜNGÖR BULUNDU MU?

4 çocuk annesi Zeynep Güngör, 16 ay önce İstanbul Beylikdüzü'nde kayboldu. 17 yaşında evlenen genç kadın, son 3 yıldır eşiyle boşanmaya çalışıyordu. Ecevit adlı erkek arkadaşı ile son kez görüştüğü düşünülen Zeynep Güngör'ün cesedine ulaşıldı.

Müge Anlı'nın stüdyosunda ağırladığı kayıp kadının kız kardeşleri; "Zeynep'in E. adında bir sevgilisi vardı. Kaybolduğu gün onunla görüşmüştü. Kardeşimizi öldürdüğünü düşünüyoruz" diye anlattı. Öte yandan Müge Anlı, Zeynep Güngör'ün kaybolmadan 10 gün önce de sevgilisi E. tarafından öldüresiye dövüldüğü bilgisine ulaştı.

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine, kimliği belirsiz cesetler üzerinde yapılan araştırmada Zeynep Güngör'ün defalarca kez bıçaklanıp öldürüldükten sonra İstanbul çıkışında jandarma bölgesine atıldığı ortaya çıktı. Şimdi, her yerde 34 yaşındaki 4 çocuk annesi Zeynep Güngör'ün katil ya da katilleri aranıyor.

Yayın öncesi acı haberi alan kardeşler ise canlı yayında cinayetin detaylarını dinlerken gözyaşlarına boğuldu.

ZEYNEP GÜNGÖR'ÜN KATİLİ KİMDİR?

Zeynep Güngör'ün katili Müge Anlı'da bulundu. 3 kişinin göz altına alındığı cinayetin sorumlusu Ecevit isimli görüştüğü erkek çıktı.