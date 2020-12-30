Müge Anlı Zeynep Güngör bulundu mu? 30 Aralık Müge Anlı'da aranan Zeynep Güngör kimdir, nerede kayboldu?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Zeynep Güngör konusu ele alınıyor. Müge Anlı Zeynep Güngör bulundu mu? 30 Aralık Müge Anlı'da aranan Zeynep Güngör kimdir, nerede kayboldu? Zeynep Güngör hakkında merak edilenler...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA ZEYNEP GÜNGÖR BULUNDU MU?

4 çocuk annesi Zeynep Güngör, 16 ay önce İstanbul Beylikdüzü'nde kayboldu. 17 yaşında evlenen genç kadın, son 3 yıldır eşiyle boşanmaya çalışıyordu. Ecevit adlı erkek arkadaşı ile son kez görüştüğü düşünülen Zeynep Güngör'ü kardeşleri arıyor.