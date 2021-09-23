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Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi

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Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ile birlikte Burak Uygun ve Erol Uygun, ünlü sunucu Müge Anlı'ya "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ünlü sunucu Müge Anlı, programında Aleyna Çakır'ın ölümünü konu edinmesinin ardından baş şüpheli Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit ve hakaretlere maruz kalmıştı. Bunun üzerine Anlı ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak kendisini hedef alan Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sabah'ın haberine göre mahkemede yapılan yargılama sonunda Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun, "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasına çarptırıldı.

"SANA ÖDETECEĞİZ"

Ümitcan Uygun'un hesabından yapılan paylaşımlarda "Müge Anlı bedel ödeyeceksin, sana ödeteceğiz. Evet tehdit ediyorum. Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım" şeklinde mesajlar yayınlandığı belirlendi.

Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi

Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi

Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi
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Haber: Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi - Haberler Magazin
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