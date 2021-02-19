Müge Anlı'nın programında ayrılan Arif Verimli, rakip kanala mı transfer oldu? Jet hızında yanıt geldi
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Müge Anlı'nın programında ayrılan Arif Verimli, rakip kanala mı transfer oldu? Jet hızında yanıt geldi

19.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:03

Müge Anlı'nın programından ayrılan Dr. Arif Verimli'nin Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'ın programına transfer olduğu iddia edildi. Kısa sürede gündem olan Verimli, sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı'nın porgramında danışmanlık yapan Dr. Arif Verimli, geçtiğimiz günlerde açıklama yayınlayarak programdan ayrıldığını duyurdu. Kısa sürede gündem olan ünlü doktor, hakkındaki yeni iddialara da cevap verdi.

ANLI'NIN RAKİP PROGRAMINDA MI ÇALIŞACAK?

Verimli'nin ayrılığının ardından ortaya bomba bir iddia atıldı. Arif Verimli'nin Anlı'nın rakibi Didem Arslan Yılmaz'ın programına transfer olduğu söyleniyordu. Bir takipçisi Verimli'ye "Didem Arslan Yılmaz'ın Vazgeçme programıyla anlaşma yaptığınız söyleniyor, doğruysa size yakışmaz söylemleriniz farklıydı çünkü" yorumunda bulundu.

"ÖĞLEDEN SONRAKİ PROGRAMLARDA OLMAM"

Verimli ise bu iddialara "Benim muayenehane saatim zaten 14:00-20:00 arasında. Ben asla öğleden sonra kuşağında bulunmam. Ki benim prensiplerim var, dinleniyorum ben" dedi.

Müge Anlı'nın programında ayrılan Arif Verimli, rakip kanala mı transfer oldu? Jet hızında yanıt geldi

MÜGE ANLI'DAN NEDEN AYRILDI?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan açıklama yapan Arif Verimli, fenomen programdan ayrıldığını belirterek şunları söylemişti: "Sevenlerim, Dostlarım; 12.02.2021 tarihi itibari ile 2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a, her zaman saygı ve sevgi gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere Mavi Klaket Yapım'a çok teşekkür ederim.

Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum. Kimseye kırgın değilim, herkese gönülden başarılar diliyorum... Saygılarımla..." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan kısa bir videoyla ayrılma sebebini açıkça ifade etti. Konuşmasında, ''Son zamanlarda benim kırgınlığım oldu. Bu kırgınlığımın da ismini söylemek istemiyorum. Bu kırgınlık benim mutsuzluğum ile beraber sağlığıma yansıyacaktı. Sağlığımı korumak amacıyla programdan kendi isteğim ile ayrıldım."

Müge Anlı'nın programında ayrılan Arif Verimli, rakip kanala mı transfer oldu? Jet hızında yanıt geldi
Müge Anlı'nın programında ayrılan Arif Verimli, rakip kanala mı transfer oldu? Jet hızında yanıt geldi

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Haber Yorumları (2)
MİNE: Koca koca okumus diplomali insanlarsiniz siz anlasamiyorsaniz daha ne diyelim.
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ERHAN: Git mesleğini yap iyi bir doktorsun vs ne işin var Müge’nin senaryo düzenlediği programında
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