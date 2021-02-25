Müge Anlı'nın programında aranan Güldane Biçer cinayete kurban gitmiş! Kocası her şeyi itiraf etti
10 yıldır kayıp olan ve yakınlarının Müge Anlı'nın programına kayıp başvurusunda bulundu Güldane Biçer'in eşi Osman Biçer tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Osman Biçer'in cesedi gömdüğünü söylediği yerde inceleme yapan ekipler kemik parçaları ve kadın kıyafetleri buldu.
17 Eylül 2011 gününden beri kayıp olan Güldane Biçer'in yakınları Müge Anlı'ya başvurarak bulunmasını istemişti. Bir süredir devam eden programda Biçer'in eşi Osman Biçer'in çelişkili ifadeleri dikkat çekmişti.
CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Çelişkili ifadelerin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Osman Biçer hakkında soruşturma başlattı. İfadesi alınan Biçer, eşini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.
KEMİK PARÇALARI VE KIYAFETLER BULUNDU
Eşi Güldane Biçer'i öldürdüğünü ve Büyükçekmece Karaağaç'ta göl kenarına gömdüğünü itiraf eden Osman Biçer, sonrasında da polise gidip kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi. Biçer'in ifadesinde söylediği göl kenarına gidip çalışma başlatan ekipler, Güldane Biçer'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları ve kıyafetlere ulaştı.
GÖZALTINDA
Kemik parçaları ve kıyafetler Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Osman Biçer'de gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.