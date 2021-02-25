Müge Anlı'nın programında aranan Güldane Biçer cinayete kurban gitmiş! Kocası her şeyi itiraf etti
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Müge Anlı'nın programında aranan Güldane Biçer cinayete kurban gitmiş! Kocası her şeyi itiraf etti

25.02.2021 09:29 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:52
Müge Anlı'nın programında aranan Güldane Biçer cinayete kurban gitmiş! Kocası her şeyi itiraf etti

10 yıldır kayıp olan ve yakınlarının Müge Anlı'nın programına kayıp başvurusunda bulundu Güldane Biçer'in eşi Osman Biçer tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Osman Biçer'in cesedi gömdüğünü söylediği yerde inceleme yapan ekipler kemik parçaları ve kadın kıyafetleri buldu.

17 Eylül 2011 gününden beri kayıp olan Güldane Biçer'in yakınları Müge Anlı'ya başvurarak bulunmasını istemişti. Bir süredir devam eden programda Biçer'in eşi Osman Biçer'in çelişkili ifadeleri dikkat çekmişti.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Çelişkili ifadelerin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Osman Biçer hakkında soruşturma başlattı. İfadesi alınan Biçer, eşini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

KEMİK PARÇALARI VE KIYAFETLER BULUNDU

Eşi Güldane Biçer'i öldürdüğünü ve Büyükçekmece Karaağaç'ta göl kenarına gömdüğünü itiraf eden Osman Biçer, sonrasında da polise gidip kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi. Biçer'in ifadesinde söylediği göl kenarına gidip çalışma başlatan ekipler, Güldane Biçer'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları ve kıyafetlere ulaştı.

GÖZALTINDA

Kemik parçaları ve kıyafetler Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Osman Biçer'de gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Yorumları (11)
NE İHTİMALMİS: Azıcık insan içine çıkmış ve insanları tanıyan biri bunun tipine bakınca güvensiz kaypak biri olduğunu anlardı. Sorulara asla yanıt vermiyordu
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MERT ÖREN: Adam on yıl önce öldürmüş. Belli oluyordu. Kadın adamdan kaçsa on yıl boyunca hastaneye başvurur ne biliyim telefon aboneliği için iletişim şirketine başvurur. Hiçbir kayıt yok. Kadının kardeşleri on yıl boyunca neredeymiş orası da ayrı konu. Adamın oğlunun babasını savunması annesinin ailesine inanmaması da çok enteresan. Adalet yerini bulmuş.
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RIDO: 10 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN CİNAYETİ MÜGE ANLI BİR HAFTADA ÇÖZDÜ, ŞİMDİ BEN DİYORUM Kİ, MÜGE ANLI GİBİLER DEN BU MEMLEKETE DAHA ÇOK LAZIM. ÇÖZÜME KAVUŞTURDUĞU OLAYLARIN SAYISI BELLİ DEĞİL, BU KADINI AYAKTA ALKIŞLIYORUM.
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