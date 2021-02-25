Müge Anlı'nın programında aranan Güldane Biçer cinayete kurban gitmiş! Kocası her şeyi itiraf etti

10 yıldır kayıp olan ve yakınlarının Müge Anlı'nın programına kayıp başvurusunda bulundu Güldane Biçer'in eşi Osman Biçer tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Osman Biçer'in cesedi gömdüğünü söylediği yerde inceleme yapan ekipler kemik parçaları ve kadın kıyafetleri buldu.