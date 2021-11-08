Müge Anlı'nın eline ne oldu? Zeynep Ergül kimdir?

Müge Anlı'nın eline ne oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Elinde bandaj olan Müge Anlı hakkında araştırılan konuyu sizler için derledik.

MÜGE ANLI'NIN ELİNE NE OLDU?

Canlı yayında koluyla ilgili açıklama yapan Müge Anlı, "Bizim bir tane Zeynep Ergül vardı bir kere gelip bana sarılmıştı. Bayılan insan kendini kaybeder, bu da bayılacağım diye benim kolumdan çekti. O günden beri ne yapsam bileğim gitti. Şimdi en ufacık bir şey de bileğim çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı. Bileğinin çok hassas olduğunu belirten Müge Anlı, ufak darbelerden dolayı da incindiğini belirtti.

ZEYNEP ERGÜL NEDEN PROGRAMA KATILDI?

Gaziantep'te, 2017 yılında Arıl Mahallesi'nde, Mehmet Muharrem Elbay ve arazi ortaklığı olan emekli imam Cahit Ergül arasında anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ergül ve akrabaları, Elbay'ı öldürdü. Olayın ardından geçen sürede soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Elbay'ın son konuştuğu kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Müge Anlı'nın 27 Aralık 2019 tarihli yayınında, tutuklu Zeynep Ergül'ün akrabası Hatice Ergül canlı yayında her şeyi itiraf etti.

Zeynep Ergül'ün anlattıkları ise Müge Anlı'nın programına damga vururken konuşması ve davranışlarıyla sosyal medyada da kısa sürede fenomen haline geldi.

ZEYNEP ERGÜL KİMDİR?

Gaziantep'te yaşayan Zeynep Ergül 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızını bulmak için Müge Anlı'nın programına geldi. Kızına ulaşan Zeynep hanım 2017 yılından beri kaybolan Mehmet Muharrem Erbay dosyasının açılmasına sebep oldu. Engelli maaşıyla geçindiğini söyleyen Zeynep hanım programa yaptığı işler ve çelişkili açıklamalarla damga vurdu.

MÜGE ANLI ZEYNEP ERGÜL OLAYI NEDİR

Gaziantep'te, 2017 yılında Arıl Mahallesi'nde, Mehmet Muharrem Elbay ve arazi ortaklığı olan emekli imam Cahit Ergül arasında anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

ERGÜL VE AKRABALARI, ERBAY'I ÖLDÜRDÜ

Kavga sırasında Ergül ve akrabaları, Elbay'ı öldürdü. Olayın ardından geçen sürede soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Elbay'ın son konuştuğu kişileri teknik ve fiziki takibe aldı.

MUHARREM ELBAY'IN CİNAYETİNDE KORKUNÇ İTİRAF

Müge Anlı'nın 27 Aralık 2019 tarihli yayınında, tutuklu Zeynep Ergül'ün akrabası Hatice Ergül canlı yayında her şeyi itiraf etti. Hatice Ergül, "Cahit Ergül, Mustafa Ergül ve Mehmet, Zeynep Ergül ve Leyla Muharrem Elbay'ı öldürdükten sonra eve geçip Kuran-ı Kerim'e el basıp olayın kendi aralarından çıkmaması için yemin ettiler. Arama çalışmaları başlamasının ardından cesedi üç parçaya ayırıp üç ayrı bölgeye gömdüler. Zeynep bana daha sonra ceset parçalarına asit döktüler" dedi. Muharrem Elbay'ın cesedini bağ evinin yakınındaki mağarada parçaladıklarını dile getirdi. Hatice Ergül'ün kan donduran itirafları başta Müge Anlı olmak üzere tüm izleyiciyi de dehşete düşürdü.

"ÖLDÜRÜP PARÇALARA AYIRDI"

Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, canlı yayına da katılan Cahit Ergül ile kız kardeşi Zeynep Ergül ve 4 akrabasını gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarında Cahit Ergül suçlamaları kabul etmezken, diğer şüpheliler Mehmet Muharrem Elbay'ı, Cahit Ergül'ün öldürdüğünü ve parçalara ayırdıktan sonra yaktığını söyledi.

TÜM KARDEŞLER TUTUKLANDI!

Bir izleyicinin anlattığı kazılıp topraktan merdiven yapılan kömürlükte, Mehmet Muharrem Elbay'a ait olduğu tahmin edilen kemikler bulundu. Olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Zeynep Ergül tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CESETİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPALIYOR

Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Öte yandan cinayete kurban gittiği belirlenen Elbay'ın cesedinin bulunmasına yönelik polisin çalışması devam ediyor.

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