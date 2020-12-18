Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı hangi okul mezunu? Müge Anlı nereli? Müge Anlı'nın kızı kim?

19 Aralık 1973 İstanbul doğumlu Müge Anlı'nın yeni yaş günü televizyon ekranlarında kutlandı. Ünlü televizyon sunucusu ve gazeteci Müge Anlı hakkında merak edilen tüm soruları haberimizde sizler için derledik.. Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı hangi okul mezunu? Müge Anlı nereli? Müge Anlı'nın kızı kim?

Telvizyon ekranlarının sevilen isimlerinden olan Müge Anlı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.

Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.

Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

MÜGE ANLI KAÇ YAŞINDA?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında dünyaya gelmiştir. Bu yıl doğum günü cumartesiye gelen Müge Anlı'nın doğum günü cuma günü ekranlarda kutlandı. Bu yıl 47 yaşında girdi.

MÜGE ANLI'NIN KIZI KİM?

Müge Anlı, 1993 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile evlendi. Çiftin 15 yıl süren evlilikleri 2008 yılında sona erdi. Müge Anlı'nın evliliğinden 2002 doğumlu Lidya Müge ismini verdiği bir kızı var. Müge Anlı'nın basından uzak tuttuğu kızı Lidya Müge Akdağ, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gönderdiği mektupla konuşulmuştu. Kızından gelen mektupla duygusal anlar yaşayan Müge Anlı, 'ben böyle bir çocuk yetiştirdiğim için rabbime şükrediyorum' açıklamasında bulunmuştu.