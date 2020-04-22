Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
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Burhan Akdağ, Müge Anlı, Magazin

Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı

Müge Anlı, eski eşi Burhan Akdağ'ın "Müge, evli bir adamdan hamile" şeklindeki iddialarını kesin bir dille yalanlayarak gerekli kişiler hakkında dava açılacağını söyledi.

22.04.2020 08:35 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:10
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı

Yıllardır ATV ekranlarında sunuculuk yapan Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ, sosyal medyada yaptığı bir yorumda Anlı'nın evli birinden hamile kaldığını ileri sürdü. Anlı ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

"MÜGE HAMİLE"

Müge Anlı ile 2008 yılında çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Burhan Akdağ, Instagram hesabından kendisine yapılan "Benden duymuş olmada senin Müge evleniyormuş. Pek inanamadım ama haberler o yönde" yorumuna "Sen çok geriden geliyorsun. Hamile olduğunu söylesem, evleneceği kişinin boşanmasını beklediğini söylesem sanırım şaşırmazsın. Program neden bitti?" şeklinde cevap verdi.

Müge Anlı, hakkındaki hamilelik iddialarını yalanladı

"ÇİRKİN İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR"

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan konuya avukatı aracılığı cevap verdi. Müge Anlı'nın avukatı Eylem Kahraman, açıklamasında şunları söyledi: "Müge Anlı, Koronavirüs sebebiyle programına bir süreliğine ara vermiştir. Müvekkilim aleyhinde ortaya atılan maksatlı ve çirkin iddia kesinlikle gerçek dışı olup, müvekkilimin kamuoyundaki saygınlığına zarar vermeye yöneliktir. Müvekkilimin kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal eden asılsız iddianın sahibi ve bu iddiayı yazılı ve görsel basında yayınlayanlar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacaktır."

MÜGE ANLI VE BURHAN AKDAĞ'IN EVLİLİĞİ NEDEN BİTTİ?

Müge Anlı, Kanal 6 televizyonda çalışırken o dönem magazin müdürü olan Burhan Akdağ ile aş yaşamaya başladı. Ancak Akdağ o zaman evli olduğu için boşanıp 1993 yılında Müge Anlı ile evlendi. Çiftin Lidya ismini verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi. Uzun süre evli kalan çift, 2008 yılında evlilik birliğinin bozulmasından dolayı boşanma kararı aldı. Hatta Anlı, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı

Dava sonrası velayeti alan Müge Anlı, kızının babasıyla görüşmesine izin dahi vermedi. Burhan Akdağ ise 1 Nisan günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızının yeni yaşını kutladı ve paylaşımında "Küçük aşkım Lidyam bugün 19 yaşına giriyor. Her şey istediği gibi olur inşallah. Sesini duyamasam da, nefesini hissedemesem de, kokunu alamasam da iyi ki doğdun iyi ki varsın. Sağlıklı olduğunu bilmekle avunuyorum" dedi.

Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
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Haber Yorumları (3)
X: TERBIYESIZ ADAM, CAMUR AT YAPISMASADA IZI KALIR. . SALAK BEYINSIZ ADAM SENIN DE KIZIN VAR CEKEMEDIN MÜGE, YI NEREDEN VURURUM DIYE SOM AGZINI ACTIN. . . SEVGILI MÜGE YOLUNA DEVAM ET GÜZEL KARDESIM. . ALLAH ZAVALLI BEYINLERDEN IYI KALPLI HANIMLARI KORUSUN.
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DADAS: Muge anlı omurgalı bır kadındır ama sen kalıtenı o denlı bellı etmıssınkı ınsan hıcbsey dusunmese kızını dusunur . sanırım senden bosanması tesaduf degıl
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XX: Müge Anlı''nın programlarını izleye izleye böyle olmuştur. Aaa pardon bizim Müge''ymiş zaten
Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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