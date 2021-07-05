Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı

12 yıldan bu yana ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı'nın yeni sezonda, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e transfer olacağı iddia edildi. Anlı'nın sezon finali değil, direk final yaptığı da iddialar arasında.

Ünlü sunucu ve gazeteci Müge Anlı, 12 yıldan bu yana ATV ekranlarında yaptığı programla, reyting rekorları kırıyor. Cinayetleri ortaya çıkarması ve kayıpları bulması nedeniyle sosyal medyanın da en çok konouştuğu isimlerin başında gelen Anlı, tatlı - sert mizacı nedeniyle de seyirci tarafından seviliyor.

SEZON FİNALİ YAPTI

ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının sezon finali yapmasının ardından ortaya bomba gibi bir iddia atıldı. İddiaya göre yeni sezonda ATV'ye dönmeyecek olan Müge Anlı, yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu paralı Exxen platformunda program yapacak.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sosyal medya üzerinden yayılan iddiaya göre Müge Anlı'nın yeni döneme Acun Ilıcalı'nın paralı kanalı olan Exxen'de başlayacağı Acun Ilıcalı'nın bu transfer için kesenin ağzını açtığı söylendi.

ACUN ILICALI DEVREDE İDDİASI

1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayan Exxen dijital platformda Acun Ilıcalı son olarak Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın ihalelerini almıştı.

Acun Ilıcalı'nın daha öncede birçok kez gündeme gelen ve hamleler yaptığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın haklarını almak üzere devreye girdiği söyleniyor.

SEYİRCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Transferin gerçekleşmesi halinde eylül ayının ilk haftasından itibaren tam 12 yıldır ATV ile anlaşan Müge Anlı, Exxen yayın yapmaya başlayacak. Sosyal medyada da konuşulan bu iddia ise seyirciyi ikiye böldü.

Yıllardır Müge Anlı'yı evinde misafir eden ve soluksuz izleyen kemik kitlesi 'ATV'den başka yerde yapamaz' derken' bazıları ise bu değişimin iyi olacağınıkaydetti.