Müge Anlı Gülşen Caymaz olayı çözüldü mü? Karaman'da kaybolan Gülşen Caymaz bulundu mu? Müge Anlı son gelişmeler
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Müge Anlı Gülşen Caymaz olayı çözüldü mü? Karaman'da kaybolan Gülşen Caymaz bulundu mu? Müge Anlı son gelişmeler

18.02.2021 11:00 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:05
Müge Anlı Gülşen Caymaz olayı çözüldü mü? Karaman'da kaybolan Gülşen Caymaz bulundu mu? Müge Anlı son gelişmeler

Gülşen Caymaz olayı çözüldü mü? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Gülşen Caymaz konusu ele alınıyor. Karaman'da kaybolan Gülşen Caymaz bulundu mu? Müge Anlı son gelişmeler

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

KARAMAN'DA KAYBOLAN GÜLŞEN CAYMAZ'A NE OLDU?

20 yaşındaki Pınar Geyik, 8 yıldır kayıp olan annesinin bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Daha önce anneannesinin de programa katıldığını belirten genç, artık umudunu yitirdiğini söyledi. İddiaya göre 28 yaşındaki Gülşen Caymaz, annesiyle tartıştı, kızıyla vedalaştı ve kayboldu.

MÜGE ANLI'DA ARANAN GÜLŞEN CAYMAZ OLAYI ÇÖZÜLDÜ MÜ, BULUNDU MU?

İki çocuk annesi Gülşen Caymaz, 8 yıl önce valizini toplayarak evden gitti. Karaman'da yaşayan Gülşen Caymaz'a o günden beri ulaşılamadı. Annesini arayan Pınar Geyik o güne dair detayları aktarıyor.

İki çocuk annesi Gülşen Caymaz'ın şüpheli kaybı Müge Anlı'ya konu oldu. 18 yaşındayken eşini kaybeden Gülşen Caymaz, 2 çocuğuyla birlikte annesinin yanına taşındı. Annesiyle zaman zaman tartışmalar yaşayan Caymaz aniden ortadan kayboldu.

O dönem 13 yaşında olan kızı Pınar Geyik, annesini bulmak için Müge Anlı programına başvurdu. Annesinin bulunmasını isteyen Pınar Geyik, Coşkun ismindeki erkek arkadaşına gittiğini iddia etti.

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