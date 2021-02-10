Müge Anlı evli mi, eşi kim? Müge Anlı kimdir, kaç yaşında?

19 Aralık 1973 İstanbul doğumlu Müge Anlı'nın yeni yaş günü televizyon ekranlarında kutlandı. Ünlü televizyon sunucusu ve gazeteci Müge Anlı hakkında merak edilen tüm soruları haberimizde sizler için derledik. Peki, Müge Anlı evli mi, eşi kim? Müge Anlı kimdir, kaç yaşında?

Müge Anlı ATV'nin fenomen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert sunuculuğunu yapıyor. Faili meçhul cinayetler, kayıpların gizemini aydınlatan ve birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı'nın hayatı ve kariyeri de merak konusu oluyor. Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden olan Müge Anlı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.Müge Anlı evli mi, eşi kim? Müge Anlı kimdir, kaç yaşında?

MÜGE ANLI EVLİ Mİ? ESKİ EŞİ KİM?

Müge Anlı bir kere evlenmiştir. O da 1993 yılında hayatını birleştirdiği 2008 yılında ayrıldığı Burhan Akdağ'ladır. Burhan Akdağ'da Müge Anlı gibi gazetecidir. Burhan Akdağ 3 kere evlenmiştir. Bu evliliklerin ikisi Müge Anlı ile olmuştur.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.

Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.

Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

MÜGE ANLI KAÇ YAŞINDA?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında dünyaya gelmiştir. Bu yıl doğum günü cumartesiye gelen Müge Anlı'nın doğum günü cuma günü ekranlarda kutlandı. Bu yıl 47 yaşında girdi.

MÜGE ANLI'NIN KIZI KİM?

Müge Anlı, 1993 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile evlendi. Çiftin 15 yıl süren evlilikleri 2008 yılında sona erdi. Müge Anlı'nın evliliğinden 2002 doğumlu Lidya Müge ismini verdiği bir kızı var. Müge Anlı'nın basından uzak tuttuğu kızı Lidya Müge Akdağ, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gönderdiği mektupla konuşulmuştu. Kızından gelen mektupla duygusal anlar yaşayan Müge Anlı, 'ben böyle bir çocuk yetiştirdiğim için rabbime şükrediyorum' açıklamasında bulunmuştu.

BURHAN AKDAĞ KİMDİR?

Ünlü sunucu Müge Anlı ile 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşanan Burhan Akdağ, 30 Ocak 1961 tarihinde dünyaya geldi.

Müge Anlı ile evliliğinden Lidya isminde bir kızı olan Burhan Akdağ, kendi ifadeleriyle özgeçmişini şu şekilde anlatıyor:

Ben ilkokulda, ortaokulda, lisede iken arkadaşlarım bana, "Sen ileri de çok iyi bir gazeteci olacaksın" derlerdi. 83 senesinde başladığım gazeteciliği tam 33 yıldır soluksuz devam ettiriyorum. 50 yıldır yani yarım asırdır da fotoğraf çekiyorum. Güneş Gazetesi ile başladım. Haftalık Şey Gazetesi oradan da Tan Gazetesi'ne geçtim. Tan'ın Tan olduğu milyonlar sattığı dönemlerde çalıştım. Sabah Gazetesi kuruldu Sabah'a geçtim. Günaydın Gazetesi'ne geldim. Foto Spor'da çalıştım. İlk Alem Dergisini çıkarttım. Alem'de iken televizyon ile tanıştık ilk magazin programı Alemi yaptık. Oradan Kanal 6'ya transfer olduk. Top Secret Dergi ve programını yaptık. O da büyük ilgi gördü. Sonra Manşet dergisini yaptım. İbrahim Tatlıses'in Randevu Dergisini yaptım. Bunlar hep bilinenler. Onun haricinde görsel ve yazılı basında çok fazla imzam oldu. Kanal 6, Star TV, Show TV, Kanal D, ATV gibi o kadar çok kanalda çalıştım ki, çalışmadığım kanal kalmadı diyebilirim.

3 evlilik yaptım ama 2 eşim var. Müge Anlı'yla 2 kez evlendim. Bir gün tartışmıştık boşanmak istediğini söylemişti. Ben de 'boşanmazsan…' diye söylendim. Ertesi gün boşandık. Sonra evlendiğimiz tarihte yine evlendik.

3 çocuğum var. İlk eşimden bir oğlum bir kızım var. Oğlum Metehan Amerika'da inşaat mühendisi. Kızım Aslıhan burada müzik öğretmeni. Müge Anlı'dan olan kızım Lidya da şu an okuyor. Aynı zamanda bir dedeyim. Oğlum Metehan'ın 2 kızı, Azra ve Arya var. Onlar da Amerika'da yaşıyorlar.