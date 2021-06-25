Müge Anlı Dr. Osman Büyükşen kimdir? Doktor Osman Büyükşen Instagram, Twitter hesabı nedir? Dr. Osman Büyükşen hangi hastanede?

Büyükşen cinayetinin detaylarının yeniden ele alındığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çiftin küçük oğlu Dr. Osman Büyükşen hakkında Dr. Osman Büyükşen kimdir? Osman Büyükşen Instagram, Twitter hesabı nedir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Doktor Osman Büyükşen hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Dr. Osman Büyükşen kimdir? Osman Büyükşen Instagram, Twitter hesabı nedir? sorularının yanıtları hakkında araştırımalar yapıldı. Konya'da anne ve babasını katleden maskeli katilin elinden ölü numarası yaparak kurtulan çiftin küçük kızı dehşet anlarını "Sadece gözlerini gördüm. O gözleri ölsem de unutmam" sözleriyle anlattı.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE NE OLMUŞTU?

54 yaşındaki Necla ile 55 yaşındaki eşi Metin Büyükşen, Konya'nın Karatay ilçesindeki evlerinde kar maskeli biri tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Çiftin üç çocuğundan biri olan Büşra Büyükşen ise o korkunç cinayetin tanığı oldu.

İKİ EVLAT DA ŞÜPHELİ KONUMUNDA

Yaşlı çift pompalı tüfekle evlerinde katledilirken, kızları Büşra da yanlarındaydı. Ölü taklidi yaparak cinayetten kurtulduğunu söyleyen Büşra, çelişkili ifadeleri ve cinayet anındaki davranışı ile olayın bir numaralı şüphelisi oldu. Diğer şüpheli ise aynı ilçede yaşayan evli ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen'di. Cinayetten 20 gün önce Betül Büyükşen'in kayınpederi ile mehir yüzünden kavga edip onları evlerinden kovduğu ortaya çıktı.

"İKİSİ DE KARDEŞİM BEN NE YAPAYIM?"

Anne babası katledilen Dr. Osman Büyükşen ise Müge Anlı'ya başvurdu. 3 senedir çözülemeyen cinayetin failinin bulunmasını isteyen Dr. Osman Büyükşen, canlı yayında sinir krizi geçirdi. Müge Anlı'ya sarılarak ağlayan ve anne babasının katilini arayan doktor, "Şüphelilerin ikisi de kardeşim ben ne yapayım. Özel ekip kurulmasını istiyorum, ben dahil herkesi adam gibi sorgulayın. Herkes bana aynı şeyleri söylüyor, ben ne yapacağım Müge hanım? Siz söyleyin Allah aşkına. Ben bu dosyayı araştırmak için istifa etmek istedim de pandemi nedeniyle yapamadım." dedi.

SARILIP TESELLİ ETTİ

Bu sırada "Yapma" diyerek ağlamaya başlayan Anlı, duygusal anlar yaşayan Büyükşen'e sarılarak "Seni çok iyi anlıyoruz ve seni seviyoruz." dedi.

DR. OSMAN BÜYÜKŞEN KİMDİR?

Osman Büyükşen, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Osman Büyükşen görevini bırakmadan önce 01.08.2019 tarihi itibariyle Cizre Devlet Hastanesi'nde görev yapmaktaydı.

17.01.1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda doğdu.

İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gördü.

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

01.08.2019 tarihi itibariyle Cizre Devlet Hastanesi'nde çalışmaktadır.

Büyükşen ailesinin en büyük çocuğudur.

DR OSMAN BÜYÜKŞEN HANGİ HASTANEDE, NEREDE DOKTOR?

01.08.2019 tarihi itibariyle Cizre Devlet Hastanesi'nde çalışmaktaydı.

DOKTOR OSMAN BÜYÜKŞEN INSTAGRAM, TWITTER HESABI NEDİR?

Açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Osman Büyükşen, Instagram hesabını obuyuksen kullanıcı adıyla kullanmakta. Twitter hesabını ise BuyuksenOsman olarak kullanmakta.