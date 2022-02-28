Müge Anlı programına katılan Ebru Fidan, iddialara göre sevgilisi Ramazan tarafından dolandırıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Bununla beraber, 28 Şubat Müge Anlı'da neler oldu merak ediliyor. Müge Anlı'daki Ebru Fidan kimdir? Müge Anlı son bölüm neler oldu? Müge Anlı'da 28 Şubat son bölüm izle! Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI'DAKİ EBRU FİDAN KİMDİR?

Müge Anlı stüdyosuna gelen Ebru Fidan, iddialara göre sevgilisi tarafından dolandırıldı. Gelinliği ile stüdyoya gelen Ebru Fidan, sosyal medya aşkı uğruna baba evini sattı ve sevgilisi tarafından iddialara göre dolandırıldı. İddialara göre, Ebru Fidan'a özel harekatçıyım diye kandıran Ramazan Bey, bu iddialara neler söyleyecek merak ediliyor. Ramazan Bey'in iddiasına göre, "Ebru beni zorla eğlence mekanlarına götürdü" dedi ve bununla beraber bütün masrafları Ebru Fidan ödediği ortaya çıktı.

28 ŞUBAT MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı programına katılan Ebru Fidan, iddialara göre sevgilisi Ramazan tarafından dolandırıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Bununla beraber, 28 Şubat Müge Anlı'da neler oldu merak ediliyor.

Müge Anlı stüdyosuna gelen Ebru Fidan, iddialara göre sevgilisi tarafından dolandırıldı. Gelinliği ile stüdyoya gelen Ebru Fidan, sosyal medya aşkı uğruna baba evini sattı ve sevgilisi tarafından iddialara göre dolandırıldı. İddialara göre, Ebru Fidan'a özel harekatçıyım diye kandıran Ramazan Bey, bu iddialara neler söyleyecek merak ediliyor. Ramazan Bey'in iddiasına göre, "Ebru beni zorla eğlence mekanlarına götürdü" dedi ve bununla beraber bütün masrafları Ebru Fidan ödediği ortaya çıktı.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

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