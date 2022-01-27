Müge Anlı'da ortalık karıştı! Amca, 19 yaşındaki yeğeninin 42 yaşındaki kocasına yumruk attı - Haberler Magazin
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Müge Anlı'da ortalık karıştı! Amca, 19 yaşındaki yeğeninin 42 yaşındaki kocasına yumruk attı

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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19 yaşındaki kızlarının okumak için gittiği Kocaeli'nde 42 yaşındaki Hazım isimli kişiyle evlendiğini öğrenen aile, Müge Anlı'dan yardım istedi. Aile, bugün kızlarına kavuşurken sinirlerine hakim olmayan amca, canlı yayında Hazım Bey'e yumruk attı.

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir olay yaşandı. Programa Konya'dan katılan Büyükçiçek ailesi, 19 yaşındaki kızları Fahriye'den yaklaşık 2 aydır haber alamadıklarını söyleyerek yardım istedi. Kızlarının 42 yaşındaki Hazım isimli kişi tarafından kaçırıldığını ileri süren aile, Fahriye'nin evlendiğini öğrendi.

Geçimini sağladığı ineklerinden birini satarak kızına harçlık yollayan aile, kızlarının evlendiğini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Olay sonrası canlı yayına bağlanan Hazım Bey, "Bilmediği şehirde okuyor, ona musallat olan biri vardı. Onu dövdüm ve Fahriye'yi himayem altına aldım. Ona 3. muskasını yaptıracağım, bana emanet'

Eskiden madde kullandığını ve artık bıraktığını itiraf eden Hazım, iddialara cevap vermeyi reddedip canlı yayını terk ederek karakolun yolunu tutmuştu ve Müge Anlı'dan şikayetçi olmuştu.

Müge Anlı'da ortalık karıştı! Amca, 19 yaşındaki yeğeninin 42 yaşındaki kocasına yumruk attı

Günlerdir kızına kavuşmak isteyen ise bugün canlı yayında Fahriye'ye kavuştu. Kızına sarılan gözü yaşlı baba, "Ben seni götürmeden gitmem buralardan" diyerek feryat ederken kızının sözleri herkesi şaşkına çevirdi. Evlendiği adamın geçmişini duyduğunda tedirgin olmadığını söyleyen Fahriye, "Sicilinin çoğunda da insan dövmek var. Sinirli olmuş tabii. İçiyordu, içmesini bıraktı. 5 vakit namazını kılıyor" dedi.

an Fahriye'nin resmi nikahlı eşi Hazım stüdyoya geldi. "Biz böyle bir damadı kabul etmiyoruz" diyen aile bireylerinden amca, canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Hazım Bey'e yumruk attı.

Müge Anlı'da ortalık karıştı! Amca, 19 yaşındaki yeğeninin 42 yaşındaki kocasına yumruk attı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (3)

Sadık GÜNEŞ:

Bütün suç kızda,Allah kimseyi şasirtmasin

Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
Mehmet Ben:

Yumruğuna sağlık

Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
UğuR DURAN:

Dikkat edin Müge'deki yüz ifadesine. Üzülmüş gibi duruyor ama gözlerinde Reytingleri patlatmanın mutluluğu var... İnanmasın kimse bunlara...

Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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