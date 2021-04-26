Müge Anlı'da ortalık karıştı! 8 yıldır kayıp kadının eski eşi ve sevgilisi canlı yayında yüzleşti
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Müge Anlı'da ortalık karıştı! 8 yıldır kayıp kadının eski eşi ve sevgilisi canlı yayında yüzleşti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Müge Anlı, günlerdir 8 yıldır kendisinden haber alınamayan Lütfiye Gündüz'ü bulmak için araştırmalar yapıyor. Bugün yayınlanan bölümde ise Gündüz'ün eski eşi ile sevgilisi olduğu ileri sürülen genç adam yüzleşti.

Nevşehir'de yaşayan 2021 yılı itibarıyla 40 yaşında 4 çocuk sahibi olan Lütfiye Gündüz'den 8 yıldır haber alınamıyor. Acılı aile Müge Anlı'ya katılarak yardım istedi. Bugün ise canlı yayında yeni bir gelişme yaşandı.

"ÖLDÜYSE DE ÇOK İYİ OLDU"

Halası Lütfiye Gündüz'ün bulunması için canlı yayına çıkan Zeynep ve abla Altun Erdoğmuş'u telefonla arayan Lütfiye Gündüz'ün kızları "Annemi aramayın bilmediğiniz şeyler var. Bizim öyle bir annemiz yok, benim babamı bu işe karıştırmayın. Öldüyse de çok iyi oldu" dediği öne sürüldü. Halasının yıllar önce bir olaydan dolayı dayak yediğini söyleyen Zeynep, "Bu olaydan sonra bir daha görmedim. Polis bildirmediğim için vicdan azabı çekiyorum" dedi.

ESKİ EŞ VE SEVGİLİ KARŞI KARŞIYA

Müge Anlı'da bugün ise Lütfiye Gündüz'ün kocası Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu iddia edilen Nurullah karşı karşıya geldi. 8 yıldır kayıp olan Lütfiye Gündüz hakkında fuhuş soruşturması açıldığı ortaya çıktı. Bu durumun üzerine, koca Duran Özdemir'in "Laf söz dinlemezdi hiç, engel olamadım" demesi herkesi şaşkına çevirdi.

"KARINA NASIL SAHİP ÇIKAMIYORSUN"

Bunun üzerine sevgilisi olduğu iddia edilen Nurullah, "Sen adam değil misin, karına nasıl sahip çıkamıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Bu sözler ise üzerine stüdyoda gerginlik yaşandı. Canlı yayında konuşan Nurullah ise Lütfiye ile aralarında abla-kardeş ilişkisi dışında bir ilişki olmadığını Duran'ın yalan söylediğini dile getirdi.

Müge Anlı'da ortalık karıştı! 8 yıldır kayıp kadının eski eşi ve sevgilisi canlı yayında yüzleşti

"DURAN KARISINI MÜŞTERİLERE VERİYORDU"

Nurullah, Lütfiye'nin eşi ile ilgili, "Duran, sürekli karısını arayıp para isterdi. Benim yanımda da bin lira para verdi. Yalan söylüyorsam şuradan çıkmak nasip olmasın, daha sonra da 500 lira aldı. Sonra da tehdit etti. Para getirmezsen bu eve giremezsin. Karısını müşterilerine veren de Duran'dır" dedi. Bu sözler karşısında sinirlenen Duran Özdemir ise iddiaları reddetti. Özdemir, "Nurullah yalan söylüyor, hiçbir zaman para almadım" dedi.

Müge Anlı'da ortalık karıştı! 8 yıldır kayıp kadının eski eşi ve sevgilisi canlı yayında yüzleşti

"KARIM BENİ DÖVÜYORDU, BOŞANMAYA DA DOSTUYLA GELDİ"

Canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan eski eş Duran, "Karımdan korkuyordum, bir şey diyemiyordum. Bazen beni ayakkabısıyla bazen de yemeniyle dövdü. Annemi de defalarca dövdü. Eline ne geçerse vururdu. Duman ederdi bizi, korkardık biz. Boşanmaya dostuyla (Nurullah) geldi. Mavi arabaya binip gitti. Bir daha görmedim" dedi.

Eski eşin kendisini yemeniyle dövdüğü yönündeki iddiasına sinirlenen Müge Anlı, "Elinden yemeniyi alamadın mı? Nasıl dövdü seni. Ben de buradan bir yemeni fırlatmak istiyorum sana" diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı'da ortalık karıştı! 8 yıldır kayıp kadının eski eşi ve sevgilisi canlı yayında yüzleşti
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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