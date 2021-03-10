Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu
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Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu

10.03.2021 19:46 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:12

Samsun'da evinden çıktıktan sonra kendisinden 5 gün boyunca haber alınamayan 48 yaşındaki Adem Bozkurt'un yakınları, kayıp adamı bulmak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Program sürerken arama çalışmalarını derinleştiren ekipler, Bozkurt'u silahla göğsünden vurulmuş halde buldu. Talihsiz adamın sağ bulunacağını umut eden aile ise acı haberle yıkıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Acıklı Mahallesi'nde aracını yol kenarına park edip başka bir araca bindikten sonra kendisinden haber alınamayan Adem Bozkurt'un (48) yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başvuru ile birlikte Bozkurt'u bulmak için çalışma başlattı.

EŞİ VE KIZI MÜGE ANLI'YA ÇIKMIŞTI

Jandarmanın çalışmaları sürerken İstanbul'un yolunu tutan Bozkurt'un eşi ve kızı, ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Programda olay günü Adem Bozkurt'un "Bir misafirim gelecek" diyerek evden ayrıldığını söyleyen ve şüphelendikleri isimlere dair bilgiler veren anne kız, 48 yaşındaki adamın bulunmasını beklerken jandarmadan gelen acı haberle yıkıldı. Gelen bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Dalbahçe Mahallesi ve Karaağaç Mahallesi sınırında ateşli silahla göğsünden vurulmuş bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin Bozkurt'a ait olduğu belirlendi.

"KALDIRAMAYACAĞIMIZ KELİMELERLE KÜFRETTİ"

Bozkurt'un cesedi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, güvenlik görevlileri, cinayetle ilgili Ç.A'yı (38) gözaltına aldı. Öte yandan programda kumar alışkanlığı olduğu öğrenilen Bozkurt'un bir hafta on gün önce biriyle tartıştığı ortaya çıkmıştı. Adem Bozkurt'un arkadaşı Mustafa Ulusoy, Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak Bozkurt ile tartışan kişinin kendisini olduğunu söylemiş, kavga nedenini ise "Kaldırmayacağımız kelimelerle küfretti." şeklinde açıklamıştı.

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu
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