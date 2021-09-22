Müge Anlı'da ilginç olay! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı ortaya çıktı - Haberler Magazin
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Müge Anlı'da ilginç olay! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı ortaya çıktı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Müge Anlı'da ilginç olay! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı ortaya çıktı

Tülin Irmaklı, sosyal medya hesabından ölüm ilanı verdikten sonra ortadan kaybolan 50 yaşındaki kardeşi Türkan Günday'ı bulmak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. 27 Ağustos'ta kaybolan Günday'ın, evlenmek için Bartın'a gittiği ortaya çıktı. Telefonla canlı yayına bağlanan kadın, "Ben fareli evde kalırken neredeydiniz?" diyerek kardeşine sitem etti.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan 50 yaşındaki konfeksiyon çalışanı 50 yaşındaki Türkan Günday, 27 Ağustos'ta kayıplara karıştı. Kaybolmadan önce sosyal medya hesabından "Türkan Günday ölmüştür. Bu öğlen cenazesi kaldırılacaktır" diye paylaşım yapan Günday'ın ailesi 25 gündür ulaşamadıkları genç kadını bulmak için ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

"DAYIMLA EVLENMEK İÇİN BARTIN'A GELDİ"

Kız kardeşinin dikkat çekmek için ölüm ilanını paylaştığını söyleyen Tülin Irmaklı, sık sık yalnızlıktan şikayet eden, duygu durumu sürekli değişen Türkan Günday'ın hayatından endişe ettiğini ifade etti. Günlerdir haber alınamayan Türkan Günday'dan çok geçmeden güzel haberi geldi. Ailenin kayıp başvurusuna rağmen bulamadığı 50 yaşındaki Türkan Günday'ın evlenmek için Bartın'a gittiği ortaya çıktı. Yayına bağlanan genç kadın, "Dayımla evlenmek için Bartın'a geldi" dedi.

Müge Anlı'da ilginç olay! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı ortaya çıktı

"FARELİ EVDE KALIRKEN NEREDEYDİNİZ?"

Müge Anlı'nın yayına bağladığı Türkan Günday, "Fareli evde kalırken neredeydiniz? Bir daha beni aramayın diye gittim. Hiç kimse arayıp sormuyor beni... Her gün kardeşimi arıyordum. Beni seviyorlardı da neden bir gün olsun aramadılar? Belki cenazemi kaldırmaya gelirler diye ölüm ilanımı verdim" diye kardeşlerine sitem etti. Duyduğu sözlerin üzerine Müge Anlı, hikayesine hem şaşırdığı hem de üzüldüğü Türkan Günday'a yardım sözü verdi.

Müge Anlı'da ilginç olay! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı ortaya çıktı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Müge Anlı'da ilginç olay! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı ortaya çıktı - Haberler Magazin
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