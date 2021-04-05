Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 5 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı ATV Canlı izle! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 5 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle!Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 5 Nisan 2021 Pazartesi ekranlara geldi. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 5 Nisan 2021 Pazartesi ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Nisan 2021 Pazartesi canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 5 NİSAN 2021 PAZARTESİ

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 2 NİSAN CUMA GÜNÜNDE NELER OLDU?

Elleri bağlı bir şekilde ölü olarak bulunmuştu. Şahap Örcün son yolculuğuna uğurlandı. Yayında çelişkili açıklamalar yapan arkadaşı Mehmet Ali Tunç ise tutuklandı... Dünya Basın Mensupları derneğinden Müge Anlı'ya ''Yılın En İyi Programı'' ödülü verildi. 46 yaşındaki Kocaelili çiftçi, sevgilisi ile sevgilisinin yeğenine 1 Milyon 200 Bin lirasını kaptırdı. Dolandırıcı olduğu iddia edilen Nursel'in yeğeni canlı yayında... Karısıyla birlikte geldi sevgilisini dolandırıcılıkla suçluyor. İddiaların odağındaki Nursel Hanım canlı yayında. Nursel Hanım, Erol Bey'den para aldı mı? Nursel Hanım; Erol Bey'in 1.200.000 TL'yi bir arada görmediğini kendisine ev tutturduğunu eşyalar aldığını hesaplarının blokeli olduğunu tüm parayı kendi bankasına yollayıp ertesi gün çektiğini iddia etti. Sevim Sarı yayına bağlandı. (Nursel'in üvey ablası) Sevim Hanım yayındaki Erol'un haklı olduğunu Nursel ile arasında dolandırıcılık davası olduğunu ceza aldığını ayrıca çok içki içen ve insanları dolandıran biri olduğunu iddia etti.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.