Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 5 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 5 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem
Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 5 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı ATV Canlı izle! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 5 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle!Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 5 Nisan 2021 Pazartesi ekranlara geldi. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 5 Nisan 2021 Pazartesi ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Nisan 2021 Pazartesi canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 5 NİSAN 2021 PAZARTESİ

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Beni Bırakma
  • 16:20 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 2 NİSAN CUMA GÜNÜNDE NELER OLDU?

Elleri bağlı bir şekilde ölü olarak bulunmuştu. Şahap Örcün son yolculuğuna uğurlandı. Yayında çelişkili açıklamalar yapan arkadaşı Mehmet Ali Tunç ise tutuklandı... Dünya Basın Mensupları derneğinden Müge Anlı'ya ''Yılın En İyi Programı'' ödülü verildi. 46 yaşındaki Kocaelili çiftçi, sevgilisi ile sevgilisinin yeğenine 1 Milyon 200 Bin lirasını kaptırdı. Dolandırıcı olduğu iddia edilen Nursel'in yeğeni canlı yayında... Karısıyla birlikte geldi sevgilisini dolandırıcılıkla suçluyor. İddiaların odağındaki Nursel Hanım canlı yayında. Nursel Hanım, Erol Bey'den para aldı mı? Nursel Hanım; Erol Bey'in 1.200.000 TL'yi bir arada görmediğini kendisine ev tutturduğunu eşyalar aldığını hesaplarının blokeli olduğunu tüm parayı kendi bankasına yollayıp ertesi gün çektiğini iddia etti. Sevim Sarı yayına bağlandı. (Nursel'in üvey ablası) Sevim Hanım yayındaki Erol'un haklı olduğunu Nursel ile arasında dolandırıcılık davası olduğunu ceza aldığını ayrıca çok içki içen ve insanları dolandıran biri olduğunu iddia etti.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rize Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 5 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 10:00:59. #1.16#
title