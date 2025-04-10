MÜGE ANLI CANLI İZLE 10 NİSAN: Bugün Müge Anlı canlı yayın izle! ATV ekranıyla Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı izle

Müge Anlı canlı izle 10 Nisan araştırmaları, sabah saatlerinden itibaren izleyiciler tarafından sıklıkla yapılıyor. Saat 10.00'da ATV ekranlarında başlayan program, faili meçhul olaylar, kayıplar ve sosyal yardımlaşma konularını ele alıyor.Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu ve programı canlı izlemek için hangi adımları takip etmek gerekiyor? Bugün Müge Anlı canlı yayın izle!

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İZLE

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının 10 Nisan 2025 tarihli canlı yayını, her zamanki gibi saat 10:00'da ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Programı canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesindeki canlı yayın sayfasını ziyaret edebilir veya televizyonunuzdan ATV kanalını açabilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11883 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 4800

FEC: 5/6