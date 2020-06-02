Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti
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Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti

Yıllardır yayınlanan programında kayıpları arayan ve cinayetleri çözen Müge Anlı, bugün yayınlanan programında oyuncu Sumru Yavrucuk'un kaybolan köpeğinin bulunması için izleyicilerine çağrıda bulundu.

02.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:45

ATV ekranlarında haftanın 5 günü yayın yapan Müge Anlı, bu sefer bambaşka bir kayıp olayıyla izleyicisiyle buluştu. Anlı, Sumru Yavrucuk'un kaybolan golden cinsi köpeği Tomi'yi bulmak için harekete geçti.

İZLEYİCİLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Sumru Yavrucuk, 27 Mayıs'ta sosyal medya hesabından köpeğinin fotoğrafını paylaşarak "Dostlar paylaşır mısınız... Tomi 2 yaşında erkek" dedi. Geniş bir izleyici kitlesi bulunan Müge Anlı ise günlerdir haber alınamayan köpek için bugün yayınlanan programında çağrıda bulundu.

Müge Anlı, Sumru Yavrucuk'un, Golden cinsine sahip olan köpeği Toni için çok üzgün olduğunu ve görenlerin en kısa zamanda iletişime geçmesini rica ettiğini ifade etti. 2 yaşındaki köpeğin sol patisinde bir yara izi olduğu da kısa sürede bulunması için verilen bilgiler arasında yer aldı.

Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti
Haber Yorumları (6)
MGHAYRANI: VALLA SAYIN MUSTEŞAR KALİTENİZİ DÜŞÜRMEYİN BENCE
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SERTAÇ: Tomi kız arkadaşıyla buluşmaya gitmiştir işi biince gelir evde köpek olmaz bahçeli değilse yazık yahu işkence hayvanlara. Bir köpek en az 14 km yol kateder günde sen eve kapat olmaz. Kedi alın köpek değil.
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SAKARYALI HATUN: Umarım bulunur. Benim de,kedim birde yavruları var. Umarım aç kalmamıştır. :(((( Hayvanlar, insanların en iyi dostudur.
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