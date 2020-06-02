Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Yıllardır yayınlanan programında kayıpları arayan ve cinayetleri çözen Müge Anlı, bugün yayınlanan programında oyuncu Sumru Yavrucuk'un kaybolan köpeğinin bulunması için izleyicilerine çağrıda bulundu.

ATV ekranlarında haftanın 5 günü yayın yapan Müge Anlı, bu sefer bambaşka bir kayıp olayıyla izleyicisiyle buluştu. Anlı, Sumru Yavrucuk'un kaybolan golden cinsi köpeği Tomi'yi bulmak için harekete geçti.

İZLEYİCİLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Sumru Yavrucuk, 27 Mayıs'ta sosyal medya hesabından köpeğinin fotoğrafını paylaşarak "Dostlar paylaşır mısınız... Tomi 2 yaşında erkek" dedi. Geniş bir izleyici kitlesi bulunan Müge Anlı ise günlerdir haber alınamayan köpek için bugün yayınlanan programında çağrıda bulundu.

Müge Anlı, Sumru Yavrucuk'un, Golden cinsine sahip olan köpeği Toni için çok üzgün olduğunu ve görenlerin en kısa zamanda iletişime geçmesini rica ettiğini ifade etti. 2 yaşındaki köpeğin sol patisinde bir yara izi olduğu da kısa sürede bulunması için verilen bilgiler arasında yer aldı.