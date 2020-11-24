Muğdat Çelik kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Hangi takımlarda oynamıştır? Muğdat Çelik hayatı nedir?
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Muğdat Çelik kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Hangi takımlarda oynamıştır? Muğdat Çelik hayatı nedir?

24.11.2020 16:31 | Son Güncelleme: 24.11.2020 16:35
Muğdat Çelik kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Hangi takımlarda oynamıştır? Muğdat Çelik hayatı nedir?

Muğdat Çelik futbol kariyerine doğduğu şehir olan Mersin'in Kuvayi Milliyespor takımı altyapısında başlamıştır. Muğdat Çelik kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Hangi takımlarda oynamıştır? Muğdat Çelik hayatı nedir? Muğdat kelime anlamı nedir?

Galatasaray'ın yeni transferi Muğdat Çelik kimdir? Muğdat Çelik futbol kariyerine doğduğu şehir olan Mersin'in Kuvayi Milliyespor takımı altyapısında başlamıştır. Muğdat Çelik kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Hangi takımlarda oynamıştır? Muğdat Çelik hayatı nedir? Muğdat kelime anlamı nedir? İşte detaylar haberimide...

MUĞDAT ÇELİK KİMDİR?

Muğdat Çelik kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Hangi takımlarda oynamıştır? Muğdat Çelik hayatı nedir?

Muğdat Çelik, futbol kariyerine 2004 yılında, doğduğu şehir olan Mersin'in Kuvayi Milliyespor takımı altyapısında başlamıştır. 2005 yılında Gençlerbirliği altyapısına geçmiştir. 2008 yılında bu takımda profesyonel olmuştur. 2008-09 sezonunu Kastamonuspor'da kiralık geçirdikten sonra, 2009-10 sezonu öncesinde Çankırıspor'a, devre arasında da Bugsaşspor'a kiralanmıştır. 2010-11 sezonunda da Batman Petrolspor'da kiralık olarak forma giymiştir.

Ocak 2011'de Gençlerbirliği ile olan sözleşmesi feshedilmiş ve Nazilli Belediyespor'a transfer olmuştur. 2012-13 sezonunda 24 golle 2. Lig Gol Kralı olmuştur. 2013-14 sezonu devre arasında, 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor ile anlaşmış ve bu takıma transfer olmuştur. 2013-14 sezonunda, Balıkesir ekibi ile Süper Lig'e yükselmiştir. 2015-2016 sezonu devre arasında Akhisar Belediyespor'a transfer olmuştur. 2018-19 sezonu öncesi bonservissiz olarak Galatasaray kadrosuna dahil olmuş, bir sezon sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a imza atan Muğdat Çelik, 2020-2021 kariyerini sarı kırmızılı takımda sürdürmektedir.

Muğdat Çelik kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Hangi takımlarda oynamıştır? Muğdat Çelik hayatı nedir?

MUĞDAT KELİME ANLAMI NEDİR?

Muğdat isminin anlamı (Arapça Mudad'tan) Çorak su, tatlı su, buruk anlamlarına gelmektedir.

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