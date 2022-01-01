Müftü Erhun: "Başarı gayrete aşıktır"

BİLECİK (İHA) - Bilecik Müftüsü Ali Erhun, Ensar Vakfı Bilecik Şubesi Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileriyle bir araya gelerek başarının gayrete aşık olduğunu hatırlattı.

Müftü Ali Erhun, Ensar Vakfı Bilecik Şubesi Erkek Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek, öğrencilere nasihatlerde bulundu. Hamidiye Cami Müezzin-Kayyımı Halis Çelik'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Müftü Ali Erhun, öğrencilere yönelik 'Allah korkusu' konulu bir sohbet gerçekleştirdi.

"Başarı gayrete aşıktır"

Müftü Erhun, başarının gayrete aşık olduğunu dile getirerek," Prensip sahibi olun ve prensipli yaşayın. Müslüman prensipleri olan insandır. Müslümanın en büyük prensibi beş vakit namazdır. Beş vakit namaza göre zamanını ve hayatını şekillendirir. Kendinize günde 20 sayfa kitap okuma alışkanlığı ya da prensibi edinirseniz, yılda ortalama 15 kitap okumuş olursunuz. Bu prensip sayesinde eğitim hayatınızda başaramayacağınız hiçbir şey kalmaz" ifadelerine yer verdi.

Sohbetin akabinde Ensar Vakfı Erkek Öğrenci Yurdu Bilecik Şube Başkanı Ziya Yalçınkaya tarafından öğrenciler adına Müftü Erhun'a teşriflerinden dolayı Şeyh Edebali'nin, Osmanlı'nın kurucusu Ertuğrul Bey'in oğlu Osman Beye ettiği nasihatin yazılı olduğu tablo takdim edildi. - BİLECİK