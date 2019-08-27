Müftü Çetin, Adalet Komisyonu Başkanlığı Odabaş'a hayırlı olsun ziyareti

27.08.2019 11:56

Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Halil Odabaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Gerçekleştirilen ziyarette Müftü Çetin, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.



Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş ise Erzincan'da görev yapmaktan duyacağı memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretlerinden dolayı müftümüze teşekkürlerini iletti. Ziyaretin anısına Müftü Çetin, Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından olan "Hadislerle İslam" adlı eseri Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş'a takdim etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA