Müftü Can, Kuran kursu öğrencileriyle bir araya geldi - Haberler
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Müftü Can, Kuran kursu öğrencileriyle bir araya geldi

Müftü Can, Kuran kursu öğrencileriyle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftüsü Rüstem Can, Cumayeri'de bulunan hafızlık yatılı Kuran kursunu ziyaret ederek, öğrenciler ile bir araya geldi.

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CUMAYERİ, DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Müftüsü Rüstem Can, Cumayeri'de bulunan hafızlık yatılı Kuran kursunu ziyaret ederek, öğrenciler ile bir araya geldi.

Cumayeri'de temaslarını sürdüren İl Müftüsü Rüstem Can, ilçe müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Rıfat Çınar 4-6 yaş Kuran Kursu ve Hafızlık Yatılı Kız Kuran Kursu ile Avlayan Erkek Hafızlık Kuran Kursunu ziyaret etti. Cumayeri İlçe Müftüsü Mehmet Coşkun'un da yer aldığı ziyarette sınıfları tek tek gezerek öğrenciler ile bir araya gelen Rüstem Can, ilçede faaliyet gösteren Kuran kurslarında yürütülen hizmetler hakkında bilgiler aldı. - DÜZCE

Müftü Can, Kuran kursu öğrencileriyle bir araya geldi

Müftü Can, Kuran kursu öğrencileriyle bir araya geldi

Müftü Can, Kuran kursu öğrencileriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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