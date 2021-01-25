Müfit Kayacan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Çukur'un Cumali amcası Müfit Kayacan kimdir? Müfit Kayacan dizileri ve filmleri!

Çukur'da uzun zamandır sadece yüzüğü görünen amca bu bölümde ortaya çıktı! Vartolu Saadettin'in Afganistan'da ziyaret ettiği amca sosyal medyada gündem oldu! Çukur'un amcası Cumali Koçovalı karakterine Müfit Kayacan hayat veriyor!

Onlarca tiyatro oyununda, dizilerde ve filmlerde boy gösteren Müfit Kayacan Çukur'un kadrosuna dahil oldu! Çukur'da İdris Koçovalı'nın abisi olan Cumali Koçovalı'nın adı çok uzun zamandır anılıyor. Çukur'daki amca sık sık elini ve yüzüğünü gösterse de, izleyicilere yüzünü göstermiyor. Birçok farklı senaryo olsa da, Çukur Cumali amcanın gerçek yüzü hiçbir zaman ortaya çıkmamıştı. Bu bölüm, Çukur Cumali Koçovalı amcanın kim olduğu ortaya çıktı. Peki, Çukur'daki amca Cumali kimdir? Çukur'daki amcayı canlandıran Müfit Kayacan kimdir?

MÜFİT KAYACAN KİMDİR?

17 Ocak 1959 günü Kaş, Antalya'da dünyaya gelmiştir. Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. İlk 1983 yılında rol aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) kurucularındandır ve 25 sene genel sanat yönetmenliğini üstlenmiştir. Bu süreçte 32 farklı oyunda rol aldı ve 25 oyun yönetti. Aynı zamanda 10 sene Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Kültürel Hizmetler Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Görevi süresince başlatılan birçok festivalden biri olan "Liselerarası Ulusal Tiyatro Şenliği" 1993 yılında ilk kez 6 lisenin katılımıyla başladı. Altın Portakal Film Festivali'nde jüri üyeliği de yapmış olan Kayacan, Likya Seyirlik Oyunlar Festivali'nin de yaratıcılarındandır. Birçok sosyal proje kapsamında köylere, cezaevlerine tiyatroyu taşımış ve antik mekânlarda oyunlar sergilemiştir. Kadınlar Tiyatro ile Buluşuyor18 Mayıs 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. projesinin de yürütücülerindendir. Bazı televizyon dizileri ve filmlerde de rol almıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır. 2012 yılında Adım Tiyatro ile sahneye koyduğu ve aynı zamanda rol aldığı Kanlı Nigâr oyunundaki "Abdi" rolüyle 16. Afife Tiyatro Ödülleri "En İyi Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncu" ödülüne aday gösterilmiştir.

MÜFİT KAYACAN ROL ALDIĞI FİLMLER

2007 Çılgın Dersane - Avukat

2008 Çılgın Dersane Kampta - Avukat

2015 Olur İnşallah - Muhtar

2015 Abluka - Hamza

2016 Kırık Kalpler Bankası - Fethiyeli

2017 Yol Kenarı - İmam

2016 Albüm - Cemal

2017 Körfez - Bülent

2018 Anons - Hayati

2018 Son Çıkış - Berber

2019 Kız Kardeşler - Şevket

2019 Aykut Enişte - Sadi

2019 Görülmüştür - Adnan

2019 Küçük Şeyler - Hikmet

2019 Cinayet Süsü - Köylü Adam

2020 Bir Nefes Daha - Serhad

2020 Bayi Toplantısı - Nuri

2020 Biz Böyleyiz - Haluk

2021 Aykut Enişte 2 - Sadi

MÜFİT KAYACAN TİYATRO OYUNLARI