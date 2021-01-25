Müfit Kayacan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Çukur'un Cumali amcası Müfit Kayacan kimdir? Müfit Kayacan dizileri ve filmleri!
Çukur'da uzun zamandır sadece yüzüğü görünen amca bu bölümde ortaya çıktı! Vartolu Saadettin'in Afganistan'da ziyaret ettiği amca sosyal medyada gündem oldu! Çukur'un amcası Cumali Koçovalı karakterine Müfit Kayacan hayat veriyor!
Onlarca tiyatro oyununda, dizilerde ve filmlerde boy gösteren Müfit Kayacan Çukur'un kadrosuna dahil oldu! Çukur'da İdris Koçovalı'nın abisi olan Cumali Koçovalı'nın adı çok uzun zamandır anılıyor. Çukur'daki amca sık sık elini ve yüzüğünü gösterse de, izleyicilere yüzünü göstermiyor. Birçok farklı senaryo olsa da, Çukur Cumali amcanın gerçek yüzü hiçbir zaman ortaya çıkmamıştı. Bu bölüm, Çukur Cumali Koçovalı amcanın kim olduğu ortaya çıktı. Peki, Çukur'daki amca Cumali kimdir? Çukur'daki amcayı canlandıran Müfit Kayacan kimdir?
MÜFİT KAYACAN KİMDİR?
17 Ocak 1959 günü Kaş, Antalya'da dünyaya gelmiştir. Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. İlk 1983 yılında rol aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) kurucularındandır ve 25 sene genel sanat yönetmenliğini üstlenmiştir. Bu süreçte 32 farklı oyunda rol aldı ve 25 oyun yönetti. Aynı zamanda 10 sene Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Kültürel Hizmetler Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Görevi süresince başlatılan birçok festivalden biri olan "Liselerarası Ulusal Tiyatro Şenliği" 1993 yılında ilk kez 6 lisenin katılımıyla başladı. Altın Portakal Film Festivali'nde jüri üyeliği de yapmış olan Kayacan, Likya Seyirlik Oyunlar Festivali'nin de yaratıcılarındandır. Birçok sosyal proje kapsamında köylere, cezaevlerine tiyatroyu taşımış ve antik mekânlarda oyunlar sergilemiştir. Kadınlar Tiyatro ile Buluşuyor18 Mayıs 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. projesinin de yürütücülerindendir. Bazı televizyon dizileri ve filmlerde de rol almıştır.
Evli ve iki çocuk babasıdır. 2012 yılında Adım Tiyatro ile sahneye koyduğu ve aynı zamanda rol aldığı Kanlı Nigâr oyunundaki "Abdi" rolüyle 16. Afife Tiyatro Ödülleri "En İyi Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncu" ödülüne aday gösterilmiştir.
MÜFİT KAYACAN ROL ALDIĞI FİLMLER
- 2007 Çılgın Dersane - Avukat
- 2008 Çılgın Dersane Kampta - Avukat
- 2015 Olur İnşallah - Muhtar
- 2015 Abluka - Hamza
- 2016 Kırık Kalpler Bankası - Fethiyeli
- 2017 Yol Kenarı - İmam
- 2016 Albüm - Cemal
- 2017 Körfez - Bülent
- 2018 Anons - Hayati
- 2018 Son Çıkış - Berber
- 2019 Kız Kardeşler - Şevket
- 2019 Aykut Enişte - Sadi
- 2019 Görülmüştür - Adnan
- 2019 Küçük Şeyler - Hikmet
- 2019 Cinayet Süsü - Köylü Adam
- 2020 Bir Nefes Daha - Serhad
- 2020 Bayi Toplantısı - Nuri
- 2020 Biz Böyleyiz - Haluk
- 2021 Aykut Enişte 2 - Sadi
MÜFİT KAYACAN TİYATRO OYUNLARI
- Ormanın Bekçileri 1983
- Küçük Nasreddin 1984
- Rumuz Goncagül 1984
- Becerikli Kanguru 1985
- Topuzlu 1985
- Köşe Kapmaca 1986
- Kırmızı Sokağın Suzanı 1987
- Keşanlı Ali Destanı 1988
- Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım 1989
- Ay Işığında Şamata 1990
- Canlar Ölesi Değil 1990
- Sayım Suyum Yok 1990
- Fehim Paşa Konağı 1991
- Kanlı Nigar 1992
- Nalınlar 1993
- Öykülerin Azizliği 1995
- Köşe Kapmaca 1996n
- Düğün Ya Da Davul 1997
- Aşk Grevi 1998
- Politikada Bir Sarı Çizmeli 1999
- Cimri 2000
- Yobaz 2001
- Töre 2002
- Rumuz Goncagül 2002
- Komşu Köyün Delisi 2003
- Definename 2004
- Vatan Kurtaran Şaban 2009
- Fehim Paşa Konağı 2010
- İnadına Yaşamak 2011
- Heccav Yahut Şair Eşref'in Esrarengiz Macerası 2012
- Carmela y Paolino 2013
- Azizname 2014
- Entrikalı Dolap Komedyası 2016
- Bu da Geçer Yahu 2018