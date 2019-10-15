Mudurnu'dan kısa kısa

15.10.2019 10:22

Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, Munduşlar köyünde oluşturulan kızılcık bahçesinde incelemede bulundu.

Kaya, Mudurnu Kaymakamlığı, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ve Mudurnu Ziraat Odası'nın yaptığı ortak çalışmayla oluşturulan kızılcık bahçesinde yapılan çalışmaları yerinde gördü.

Munduşlar köyü yakınında bulunan ormanlık alanda kurulması düşünülen 20 dönümlük alana gelen Kaya, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erdoğan Gül ve Mudurnu Orman İşletme Müdürü Murat Akoğlanoğlu'ndan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemesi hakkında bir açıklama yapan Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, bölgede köylülerin ürün çeşitliliğini arttıracak olan bu tarz projelere önem verdiklerini kaydetti.

Kaymakam Kaya'ya Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erdoğan Gül, Orman İşletme Müdürü Murat Akoğlanoğlu ve köy muhtarı Hakkı Yiğit eşlik etti.

-Mudurnu'da köprü genişletme çalışması yapıldı

Mudurnu, Abant, Örencik, Sarıyer, Samat ve Çepni köylerini birbirine bağlayan Uluçay Deresi üzerindeki köprüde genişletme çalışması yapıldı.

İlçe Özel idare ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında tek şeritli köprü iki aracın yan yana rahat bir şekilde geçebileceği genişliğe çıkartıldı.

Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya da yapılan köprü genişletme çalışmasını yerinde inceledi.

Genişletilerek yeniden vatandaşların hizmetine sunulan köprüde emeği geçenlere teşekkür eden Kaya, bölge halkının bu çalışmadan memnun olacağını kaydetti.

Kaynak: AA