Mudurnu'da sağanak
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sağanak etkili oluyor.
26.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:37
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sağanak etkili oluyor.
İlçe merkezinde sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.
Sağanak nedeniyle ilçe merkezinde yer yer su birikintileri oluştu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalırken, polis, jandarma ve bekçiler görevlerini sağanak altında sürdürdü.
Kaynak: AA