Mudurnu'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan orman muhafaza memuru Faruk Acar idaresindeki 14 DP 729 plakalı kamyonet ile Dursun Erdem yönetimindeki 14 LB 888 plakalı kamyonet Ormanpınar köyü yol ayrımında çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile Faruk Acar'ın kullandığı araç devrildi. Kazada yaralan Acar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Mudurnu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin