Mudurnu'da "Halk Günü" toplantısı yapıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, "Halk Günü" toplantısı gerçekleştirildi.

Mudurnu Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda, Kaymakam Özgür Kaya başkanlığında yapılan toplantıda, vatandaşların sorunları dinlenerek talepleri alındı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların sorunlarının çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Kaya, "İlçe sorunlarını elimizden geldiğince belediye başkanı ile çözmeye çalışacağız. İlçede yapımına başlanan alt yapı çalışmaları konusunda vatandaşlardan gelen toz şikayetleri konusunu gündemimize aldık." dedi.

Daha sonra toplantıya gelen vatandaşların istek, talep ve şikayetleri dinlenerek bunların sonuca ulaşması için çalışmalar başlatıldı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Necdet Türker, köy ve mahalle muhtarları, Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA