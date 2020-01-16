Müdürlük personeline psikososyal eğitimi verildi

16.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:47

Bilecik Afet ve Acil Durum(AFAD) İl Müdürlüğü personeline psikososyal eğitimi verildi.



AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, yapılan bu tür eğitimlerin personele faydalı olduğunu belirtti. Demirel, "Afet anında ve sonrasında personelimizin psikososyal destek konularında bilinçlendirilmesi amacıyla aile çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlüğü işbirliği ile müdürlüğümüz personeline psikososyal eğitimi verildi. Eğitimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA