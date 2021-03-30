Müdür Keskin'den Kızılay'a teşekkür
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Müdür Keskin'den Kızılay'a teşekkür

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Müdür Keskin'den Kızılay'a teşekkür

Türk Kızılay Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin ve beraberindeki heyet, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'i makamında ziyaret etti.

Türk Kızılay Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin ve beraberindeki heyet, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette hayata geçirilecek iş birliktelikleri gündeme geldi.

Türk Kızılay Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin, Genç Kızılay Kütahya İl Başkanı Kazım İkbal Gümüş ve beraberindeki heyetin gerçekleştirdiği ziyarette; Türk Kızılayı'nın faaliyetleri hakkında görüşüldü ve yapılabilecek projelerle ilgili fikir alışverişi yapıldı.

Bölge Müdürü Hasan Keskin, nazik ziyaretlerinden ve anlamlı hediyelerinden dolayı Başkan Tekin ve Türk Kızılay yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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