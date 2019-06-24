Mudanya Yaz Okulları'nda ilk dönem başladı

Mudanya Belediyesi Yaz Okulları, Halitpaşa Spor Tesisi'nde düzenlenen törenle başladı. Futbol, step-aerobik, basketbol, resim, müzik, modern dans, drama, yazarlık atölye ve gruplarına kayıt olan 7-12 yaş arası 500 öğrenci, eğitim alacak. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, düzenlenen törenle çocuklara malzemelerini teslim etti. Ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Okulları ile Mudanyalı çocukların spor yapmalarına, el becerilerini geliştirmelerine olanak sağladıklarını belirten Başkan Hayri Türkyılmaz, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesindeki Hobi Sanat Atölyeleri'nin kursiyerleri, müzikte, resimde, heykelde, kısacası sanatın her dalında muhteşem çalışmalara imza atıyor. Amacımız öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde en güvendiği ortamda hazırlamak. Eğitimi, sporu, kültür ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılan belediyemizin çalışmaları yeni dönemde de sürecek. Geleceğimiz, yarınlarımız çocuklarımız için ne yapsak az" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler