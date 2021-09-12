Mudanya'nın işgalden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı - Haberler
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Mudanya'nın işgalden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

AA / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel
Mudanya'nın işgalden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü resmi törenle kutlandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü resmi törenle kutlandı.

Mudanya savunmasının simgesi şehit Şükrü Çavuş'un da aralarında bulunduğu 9 Mudanyalı'nın anısına yapılan Şehitlik Anıtı önünde gerçekleşen tören, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ve Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz tarafından anıta İstiklal Madalyası'nın sunumuyla başladı.

Sözer, saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Vali Yardımcılığına atanması dolayısıyla, 5 yıldır görev yaptığı ilçeye veda edeceğini belirterek Mudanyalılardan helallik istedi.

Türkyılmaz da Mudanya'nın ve ülkenin savunmasında kanlarını, canlarını veren şehitler ile gazileri andığı konuşmasında Türkyılmaz, "Tam bağımsız, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran tüm şehitlerimiz, Mudanyalı Şükrü Çavuş ve arkadaşları rahat uyusunlar, onların kurduğu bu vatan bölünmeyecektir. Bu Cumhuriyet ilelebet yaşatılacaktır." dedi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın yanı sıra ilçe protokolü ve vatandaşların katıldığı tören, Şehitlik Anıtı'na karanfil bırakılması ardından sona erdi.

Mudanya'nın işgalden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Mudanya'nın işgalden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Mudanya'nın işgalden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

AA / Yavuz Gerçekçi - Son Dakika Haberleri
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