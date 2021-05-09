Mudanya Kaymakamı Sözer, pazar yerlerini denetledi
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Mudanya Kaymakamı Sözer, pazar yerlerini denetledi

Mudanya Kaymakamı Sözer, pazar yerlerini denetledi
Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açılan pazar yerlerinde denetim yaptı.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açılan pazar yerlerinde denetim yaptı.

Kolluk kuvvetleri, zabıta personelleri, görevli memurlar ve özel güvenlik görevlileri ile gün boyu süren denetimlerde Sözer'e, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ eşlik etti.

Vatandaşlara ve esnafa temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatan Sözer, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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