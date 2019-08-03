Mudanya gençlik meclisi futbol turnuvası başlıyor

19 Ağustos'ta başlayacak olan turnuva, 12 Eylül Mudanya'nın Kurtuluş günü etkinlikleriyle sona erecek. Turnuva kapsamında 25 takımda 225 genç sporcu mücadele edecek.

Mudanya Belediyesi gençler arasındaki bağı güçlendirmek ve spora teşvik etmek için düzenlediği Mudanya Gençlik Meclisi Futbol Turnuvası 19 Ağustos'ta başlıyor. 12 Eylül Mudanya'nın Kurtuluş günü etkinliklerine kadar sürecek olan turnuvanın kura çekimi, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın katıldığı törenle yapıldı. 25 takımda 225 gencin katılacağı turnuvanın kura çekiminde konuşan Başkan Türkyılmaz, "Mahallerde yaptırdığımız halı sahaların meyvelerini alacağız. O sahalarda top koşturan gençlerimizin bir araya gelip böyle bir turnuvada kendilerini göstermeleri çok önemli. Bu turnuvalar önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Bizim amacımız Mudanya'nın her mahallesinde yaşayan insanları dayanışma içerisinde kaynaştırmaktır. Benim gençlerimizden öncelikle isteğim, şampiyon olmak değil, birlikte, dayanışma içerisinde olmak için çabalamaları. Barış ve kardeşlik içerisinde duygularımızın geliştiği, dayanışmanın arttığı, herkesin birbirini sevdiği bir Mudanya yaratma yolunda sporda da attığımız bir adım diye düşünüyorum. Kazanan barış ve kardeşlik olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler