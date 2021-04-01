Mudanya'da zirai don hasar tespiti için şahsi başvurular başladı
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Mudanya'da zirai don hasar tespiti için şahsi başvurular başladı

Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel
Mudanya'da zirai don hasar tespiti için şahsi başvurular başladı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytin ağaçlarındaki zararın tespit edilmesi amacıyla zarar gören çiftçilerin arazilerinde çalışma yapılacağını duyuran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1-16 Nisan tarihleri arasında üreticilerden başvuru beklediklerini duyurdu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytin ağaçlarındaki zararın tespit edilmesi amacıyla zarar gören çiftçilerin arazilerinde çalışma yapılacağını duyuran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1-16 Nisan tarihleri arasında üreticilerden başvuru beklediklerini duyurdu.

Çiftçi ve parsel bazlı hasar tespit çalışmaları için başvuru dilekçelerinin bağlı bulunulan mahalle muhtarlığı, Mudanya Ziraat Odası Başkanlığı ya da Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden temin edilebileceği belirtilirken, başvuru dilekçesi ekinde üreticilerden kimlik fotokopisi, ÇKS veya Çiftçi Belgesinin yanlarında bulundurulması istendi.

Müdürlük, zirai don olayının zeytin bahçelerindeki hasarıyla ilgili tespit çalışmalarının başvurulara göre 19 Nisan - 21 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

İlçe Hasar Tespit Komisyonu Kararına bağlanacak olan çalışmaların, hasar gören alanların rehabilitasyonuna dayanak oluşturacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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