Mudanya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Mudanya Kaymakamlığının uyguladığı tedbir kapsamında, Eşkel, Eğerce ve Mesudiye sahillerinden Karacabey Boğazı'na kadar olan sahil şeridinde bugün denize girilmesine müsaade edilmedi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, söz konusu bölgede önlem alarak sahildeki kişilere konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede yarın da denize girilmesine izin verilmeyeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi