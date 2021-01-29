Mudanya'da mübadiller anıldı

Mudanya'da, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller anıldı.

Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinliğe, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Bursa Demirtaş Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Ali Kömürlü ve mübadil yakınları katıldı.

Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilcisi Cumhur Aksan, sahilde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, mübadiller olarak önceki yıllarda yapılan ortak açıklamalarda dile getirdikleri konuları yineledi.

Aksan, daha sonra okuduğu bildiride, vize uygulamasına son verilerek her iki ülkede mübadeleden kalan kültürel mirasın korunması gerektiğine dikkati çekti.

Açıklamanın ardından katılımcılar, göç yollarında hayatını kaybeden mübadiller için Mütareke Müzesi Binası yanındaki sahilden denize karanfil attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi