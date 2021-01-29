Mudanya'da mübadiller anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Mudanya'da mübadiller anıldı

29.01.2021 20:17 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:20
Mudanya'da mübadiller anıldı

Mudanya'da, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller anıldı.

Mudanya'da, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller anıldı.

Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinliğe, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Bursa Demirtaş Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Ali Kömürlü ve mübadil yakınları katıldı.

Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilcisi Cumhur Aksan, sahilde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, mübadiller olarak önceki yıllarda yapılan ortak açıklamalarda dile getirdikleri konuları yineledi.

Aksan, daha sonra okuduğu bildiride, vize uygulamasına son verilerek her iki ülkede mübadeleden kalan kültürel mirasın korunması gerektiğine dikkati çekti.

Açıklamanın ardından katılımcılar, göç yollarında hayatını kaybeden mübadiller için Mütareke Müzesi Binası yanındaki sahilden denize karanfil attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Feyza Aktan Özcan Deniz Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Rıza Çalımbay Ömer Ali Şahiner Fernando Muslera
Tüm Haberler İstifa Beşiktaş Otomobil Güney Afrika
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mudanya'da mübadiller anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 20:21:41. #1.14#
title