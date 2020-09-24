Mudanya'da korona denetimi
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Mudanya'da korona denetimi

24.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:24
Mudanya'da korona denetimi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde güvenlik güçleri işletmelerde denetlemelerde bulundu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde güvenlik güçleri işletmelerde denetlemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında koronavirüs salgınıyla mücadele için bütün Türkiye'de olduğu gibi, Mudanya'da da kapsamlı denetimler devam ediyor. Halitpaşa Mahallesinde gerçekleştirilen denetimlerde, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Yavuz başkanlığındaki denetim heyetine, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nalan Yıldız, İlçe Tarım müdürü Ergün Karadağ, Mudanya Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Kadri Tok, İlçe Spor Müdürü Sevgin Güneş, Mudanya Belediyesi yetkilisi ve Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Selma Yarar katıldı. Denetim sırasında özellikle gıda satışı yapan yerler başta olmak üzere, lokantalar, fırınlar, süper marketler,ve kahvehaneler denetimden geçirildi.

Hijyen konusunda denetimler sırasında öncelikle hijyen ve maske konusuna ağırlık veren İlçe Sağlık Müdürü Nalan Yıldız, vatandaşlara ve işletme sahiplerine koronavirüsle mücadele konusunda uyarılarda bulundu. Denetim sırasında maske takmadan iş yerlerine gelen vatandaşlar uyarılarak, iş yeri sahipleri ikaz edildi

Ayrıca işletmelerde görülen eksikliklerin tamamlanması istenilen işletme sahiplerine, gelecek denetimde aynı eksikliklerle karşılanılması durumunda para cezasından kapatmaya kadar gidilebilineceği ikazı yapıldı. - BURSA

Mudanya'da korona denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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