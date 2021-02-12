Mudanya'da kaçak hayvan kesimi yapılan çiftliği sahibine para cezası uygulandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, kaçak hayvan kesimi yapılan çiftliğin sahibine 15 bin 200 lira ceza kesildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, kaçak hayvan kesimi yapılan çiftliğin sahibine 15 bin 200 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Hasköy Mahallesi'ndeki bir çiftlikte kaçak hayvan kesimi yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye Mudanya Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mudanya Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler, çiftlik sahibi R.D'ye 15 bin 200 lira para cezası uyguladı.

El konulan etler imha edilirken, izinsiz kesim yapılan alan ise mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi