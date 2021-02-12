Mudanya'da kaçak hayvan kesimi yapılan çiftliği sahibine para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Mudanya'da kaçak hayvan kesimi yapılan çiftliği sahibine para cezası uygulandı

12.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:55
Mudanya'da kaçak hayvan kesimi yapılan çiftliği sahibine para cezası uygulandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, kaçak hayvan kesimi yapılan çiftliğin sahibine 15 bin 200 lira ceza kesildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, kaçak hayvan kesimi yapılan çiftliğin sahibine 15 bin 200 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Hasköy Mahallesi'ndeki bir çiftlikte kaçak hayvan kesimi yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye Mudanya Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mudanya Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler, çiftlik sahibi R.D'ye 15 bin 200 lira para cezası uyguladı.

El konulan etler imha edilirken, izinsiz kesim yapılan alan ise mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Bülent Turan Osman Kavala Meral Akşener Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Sibel Can Buse Varol Hande Erçel
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Uzay Milli İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mudanya'da kaçak hayvan kesimi yapılan çiftliği sahibine para cezası uygulandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 15:55:40. #1.15#
title