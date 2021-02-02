Mudanya'da "don yanığı" şikayetleri üzerine saha çalışması yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mudanya'da "don yanığı" şikayetleri üzerine saha çalışması yapılıyor

02.02.2021 17:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:14
Mudanya'da

150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, sorumluluk bölgesinde üreticilerden gelen don yanığı şikayetleri üzerine saha çalışmasına çıktı.

150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, sorumluluk bölgesinde üreticilerden gelen don yanığı şikayetleri üzerine saha çalışmasına çıktı.

Kooperatif Başkanı Ali Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok bölgedeki zeytin ağacının don olayından etkilendiği belirterek, üreticiye destek olunmasını istedi.

Kooperatif olarak yaptıkları saha çalışmalarına ilişkin raporu başta Tarım ve Orman Bakanlığı ile İlçe Müdürlüklerine bildireceklerini ifade eden Yıldız, "Daha önce doludan hasar gören üreticiye şimdi bir de don yanığı eklendi. Hava sıcaklıkları arttıkça hasar da artmaya devam ediyor ve belirginleşiyor. Bu noktada devletimizin de destek olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Don yanığında ağaçların 2-3 yılda ancak toparlayacağını dile getiren Yıldız, "Allah üreticimizi büyük afetlerden korusun, tüm üreticilerimize ve Bursa'mıza çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Jason Statham Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal İlhan Cavcav Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mudanya'da "don yanığı" şikayetleri üzerine saha çalışması yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 17:19:54. #1.16#
title