Mudanya'da "don yanığı" şikayetleri üzerine saha çalışması yapılıyor

150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, sorumluluk bölgesinde üreticilerden gelen don yanığı şikayetleri üzerine saha çalışmasına çıktı.

Kooperatif Başkanı Ali Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok bölgedeki zeytin ağacının don olayından etkilendiği belirterek, üreticiye destek olunmasını istedi.

Kooperatif olarak yaptıkları saha çalışmalarına ilişkin raporu başta Tarım ve Orman Bakanlığı ile İlçe Müdürlüklerine bildireceklerini ifade eden Yıldız, "Daha önce doludan hasar gören üreticiye şimdi bir de don yanığı eklendi. Hava sıcaklıkları arttıkça hasar da artmaya devam ediyor ve belirginleşiyor. Bu noktada devletimizin de destek olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Don yanığında ağaçların 2-3 yılda ancak toparlayacağını dile getiren Yıldız, "Allah üreticimizi büyük afetlerden korusun, tüm üreticilerimize ve Bursa'mıza çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi