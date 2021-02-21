Mudanya'da "Askıda Erzak" kampanyası başlatıldı
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Mudanya'da "Askıda Erzak" kampanyası başlatıldı

21.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:46
Mudanya'da

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Mudanya Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunabilmek amacıyla "Askıda Erzak" kampanyasını başlattı.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Mudanya Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunabilmek amacıyla "Askıda Erzak" kampanyasını başlattı.

Şube Başkanı Nuray Uzer, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyuruyla hayırseverlerin ilgisini çektiklerini belirtti.

Yardımlaşmanın, iyiliğin ve sevginin en güzel ifadesi olduğunu vurgulayan Uzer, "Yardımın büyüğü küçüğü olmaz sloganıyla çıktığımız yolda bağışçıların vasıtasıyla kampanyanın birçok kişiye ulaşacağına inancımız büyük. Katkı veren herkese şimdiden teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar dağıtılan gıda kartlarının 7 bin lira tutarında olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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