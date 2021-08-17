Mudanya 3 - 5 Eylül'de tiyatro ile yatıp, tiyatro ile kalkacak
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Mudanya 3 - 5 Eylül'de tiyatro ile yatıp, tiyatro ile kalkacak

Mudanya 3 - 5 Eylül'de tiyatro ile yatıp, tiyatro ile kalkacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Mudanya Belediyesi'nin ÇEKSanat Tiyatro işbirliğinde gerçekleştireceği Söğütpınar Tiyatro Kampı çok sayıda tiyatrocuyu sanatseverlerle buluşturacak.

Mudanya, Bursa'nın ilk tiyatro kampına ev sahipliği yapıyor. Mudanya Belediyesi'nin ÇEKSanat Tiyatro işbirliğinde gerçekleştireceği Söğütpınar Tiyatro Kampı 3 - 5 Eylül'de çok sayıda tiyatro ve oyuncuyu sanatseverlerle buluşturacak. Yurdun dört bir yanından tiyatro sanatçılarının oyunlarını sahneleyeceği kampta, çocuklar için masal, dans ve ritim atölyeleri

yetişkinler içinse temel oyunculuk, Commedia Dell'arte, köy seyirlik oyunu atölyeleri ile sürpriz konuklarla söyleşi ve gösteriler yer alacak.

Atölye ve etkinliklerin tamamen ücretsiz olduğu kamp alanında konaklama için çadır ve karavanlar için yer ayrılırken, alanda elektrik, su, tuvalet ve duş hizmeti verilecek. Yiyecek ve içecek stantları ise Mudanyalı köy kadınlarının oluşturduğu kooperatifler tarafından açılacak.

TİYATRO, SÖYLEŞİ, ATÖLYE, KONSER BİR ARADA…

Etkinlik 3 Eylül Cuma günü Güzelyalı Atatürk Parkı'nda kortejle başlayacak. Söğütpınar kamp alanında, aynı gün 20.00'de Gökçe Kurt Elitez'in Masal Saati etkinliğinin ardından Ufuk Durmaz'ın Karagöz, Özlem Durmaz'ın kanto, EGA Dans'ın gösterileri gerçekleştirilecek. 4 Eylül Cumartesi günü etkinlikleri Aylin Hacıbekiroğlu yetişkin ve çocuklar için yoga eğitimi ile başlayacak. İkinci gün Ezgi Eneç'in dans atölyesi, Gökçe Kurt Elitez'in masal atölyesi, Ata Yıldırım'ın kukla atölyesi, Ceren Kayış'ın yüz boyama atölyesi, Kımız Bozkır'ın Köy Seyirlik oyunu, Merve Engin'in Commedia Dell'arte atölyesi, Oyuncu Alican Yücesoy söyleşisi ve Mahşer-i Cümbüş'ün oyunu ile tamamlanacak. 5 Eylül etkinliğin son gününde Hakan Çetinkaya ritim atölyesiyle, Mehmet Ali Dönmez gölge oyunuyla, Pelin Elcik Yorgancıoğlu dans atölyesiyle, Cansu Fırıncı oyunculuk atölyesiyle, Özlem Durmaz temel poi- üç top atölyesi ile Bursalılarla buluşacak. Etkinlik Senfoni Mızıkacıları'nın konseriyle sonlanacak.

Kaynak: Bültenler

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