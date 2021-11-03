Mucur köylerinin içme suyu çalışmaları tamamlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesindeki köylerin içme suyu çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Kırşehir İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılı KÖYDES çalışmaları kapsamında Kurugöl, Aksaklı, Tataryeğenağa, Güzyurdu ve Kıran köylerinin içme su hatları yenilenerek kollektör sistemine geçildiği belirtildi.

İçme suyu için 30 kilometrelik köy içi hat çekildiği ifade edilen açıklamada, Rışvan, Devepınarı ve Karakuyu köylerinde içme suyu sondaj ve nakil hattı çalışmalarının tamamlandığı, Budak ve Yazıkınık köylerinde güneş enerji sistemlerinin devreye alındığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, tüm köylerde amaçlarının içme suyu sorunu yaşanmaması olduğunu vurgulayarak, "2021 yılı itibariyle Mucur ilçesine bağlı 27 köyümüzde içme suyu alt yapı çalışmaları yenilenerek kollektör sistemine dönüştürülmüş ve köylülerimizin hizmetine sunulmuştur. Tüm köylerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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